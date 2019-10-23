إحياء الذكرى السادسة لاستشهاد أمنيي العملية الإرهابية بسيدي علي بن عون

أحيت اليوم الأربعاء السلطة الجهوية بولاية سيدي بوزيد، الذكرى السادسة لاستشهاد 6 عناصر من قوات الحرس الوطني خلال العملية الإرهابية، التي جدّت بمعتمدية سيدي على بن عون يوم 23 اكتوبر 2013.





وأفاد والي سيدي بوزيد محمد صدقي بوعون في تصريح لـ(وات)، أنه تخليدا لأسماء الشهداء تم الاتفاق على تسمية عدد من المؤسسات التربوية بأسماء شهداء الوطن، ليستلهم منهم الناشئة معنى التضحية والدفاع عن الوطن.





وأضاف محمد صدقي بوعون، أن العناية بعائلات الشهداء متواصلة بالتنسيق مع مختلف الوزارات للاحاطة بهم، حسب قوله.





من ناحيته أكّد كاتب عام نقابة إقليم الحرس الوطني بسيدي بوزيد محسن يوسفي، أن أكبر هدية قدمت لأرواح الشهداء وعائلاتهم هو القضاء مؤخّرا على أحد أهمّ العناصر الذي شارك في العملية الإرهابية بسيدي على بن عون خلال عملية أمنية بولاية القصرين.





ووجّه رسالة طمأنة للشعب التونسي وأكّد أن عناصر الأمن لن تدخّر أي جهد في القضاء على كلّ العناصر الإرهابية التي تستهدف أمن تونس.