حبس عاطل لحيازته 730 جرام آيس بالجيزة.. وإرسال المضبوطات لـ"المعمل الكيميائي"





وكانت بدأت النيابة، بشمال الجيزة التحقيق مع عاطل وبحوزته 730 جرام من مخدر الآيس، ويقوم بترويج المواد المخدرة على عملائه بالمنطقة، فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير عنها.



وتعود بداية الواقعة، وردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدر.



وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، أثناء استقلاله سيارة، وبحوزته 730 جراما من مخدر الآيس، وميزان حساس، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



أمرت نيابة إمبابة، بشمال الجيزة، حبس عاطل لاتجاره في المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.