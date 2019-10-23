حالة الطقس غدا الخميس 24-10-2019 في مصر.. موجة الأمطار تستمر لليوم الثالث

حالة الطقس غدا الخميس 24-10-2019 في مصر





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الخميس 24-10-2019 في جمهورية مصر العربية، حيث أوضح خبراء الأرصاد أن الطقس غدا لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف أول الليل مائل للبرودة في آخره.





الطقس غدا.. استمرار سقوط الأمطار لليوم الثالث على كافة معظم أنحاء البلاد





كما أشارات الأرصاد إلى أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباح الغد الخميس على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.





الطقس غدا.. درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر





وشمل بيان الأرصاد درجات الحرارة غدا الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نستعرض معكم جداول درجات الحرارة غدا في أنحاء البلاد.





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 20 25 شبين الكوم 19 25 طنطا 19 24 دمنهور 19 23 الإسكندرية 19 22 بلطيم 19 22 مطروح 18 23 السلوم 19 24 سيوة 14 26 بورسعيد 19 26 دمياط 19 26 الزقازيق 20 26 الإسماعيلية 20 26 السويس 21 27 العريش 19 27 رفح 18 26 رأس سدر 17 27 نخل 12 24 نويبع 20 28 طابا 21 27 كاترين 9 23 الطور 17 29 شرم الشيخ 22 31 الغردقة 22 31 مرسى علم 21 32 الفيوم 20 25 بني سويف 20 26 المنيا 20 27 أسيوط 20 27 سوهاج 21 28 قنا 21 29 الأقصر 21 30 أسوان 22 31 أبو سمبل 23 30 الوادي الجديد 24 31 شلاتين 25 31 أبو رماد 26 30 حلايب 26 28 رأس حدربة 26 28