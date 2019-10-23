حالة الطقس غدا الخميس 24-10-2019 في مصر.. موجة الأمطار تستمر لليوم الثالث

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:46 م
أمطار
أمطار
الفجر - تصوير: عبير أحمد
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حالة الطقس غدا الخميس 24-10-2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الخميس 24-10-2019 في جمهورية مصر العربية، حيث أوضح خبراء الأرصاد أن الطقس غدا لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف أول الليل مائل للبرودة في آخره.

الطقس غدا.. استمرار سقوط الأمطار لليوم الثالث على كافة معظم أنحاء البلاد

كما أشارات الأرصاد إلى أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباح الغد الخميس على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

الطقس غدا.. درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

وشمل بيان الأرصاد درجات الحرارة غدا الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نستعرض معكم جداول درجات الحرارة غدا في أنحاء البلاد.

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة2025
شبين الكوم1925
طنطا1924
دمنهور1923
الإسكندرية1922
بلطيم1922
مطروح1823
السلوم1924
سيوة1426
بورسعيد1926
دمياط1926
الزقازيق2026
الإسماعيلية2026
السويس2127
العريش1927
رفح1826
رأس سدر1727
نخل1224
نويبع2028
طابا2127
كاترين923
الطور1729
شرم الشيخ2231
الغردقة2231
مرسى علم2132
الفيوم2025
بني سويف2026
المنيا2027
أسيوط2027
سوهاج2128
قنا2129
الأقصر2130
أسوان2231
أبو سمبل2330
الوادي الجديد2431
شلاتين2531
أبو رماد2630
حلايب2628
رأس حدربة2628

بيان الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس غدا الخميس 24-10-2019 في مصر، ودرجات الحرارة غدا  في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة غدا في بعض المدن والعواصم العربية والأجنبية:
حالة الطقس غدا الخميس 24-10-2019 في مصر.. موجة الأمطار تستمر لليوم الثالث
حالة الطقس غدا الخميس 24-10-2019 في مصر.. موجة الأمطار تستمر لليوم الثالث
حالة الطقس غدا الخميس 24-10-2019 في مصر.. موجة الأمطار تستمر لليوم الثالث
حالة الطقس غدا الخميس 24-10-2019 في مصر.. موجة الأمطار تستمر لليوم الثالث
حالة الطقس غدا الخميس 24-10-2019 في مصر.. موجة الأمطار تستمر لليوم الثالث
حالة الطقس غدا الخميس 24-10-2019 في مصر.. موجة الأمطار تستمر لليوم الثالث
حالة الطقس غدا الخميس 24-10-2019 في مصر.. موجة الأمطار تستمر لليوم الثالث
حالة الطقس غدا الخميس 24-10-2019 في مصر.. موجة الأمطار تستمر لليوم الثالث
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