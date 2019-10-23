تعرف على عروض أولاد رجب في فروعه على مستوى الجمهورية خلال شهر أكتوبر

عروض اولاد رجب اكتوبر 2019

قدمت سلاسل محلات أولاد رجب العديد من العروض والخصومات على بعض المنتجات والسلع الغذائية والمنزلية وغيرها التي يحتاج اليها المواطن في حياته اليومية باسعار تناسب الفئات المتوسطة من المستهلكين وتساعد المواطن على تخفيف الاعباء عن كاهلة في ظل ضغوطات وأعباء الحياة والظروف الاقتصادية، ومن المقرر ان تنهى عروض اولاد رجب الحالية في 24 أكتوبر الجارى وتليها العروض الجديدة من اولاد رجب ونستعرض فيما يلي اهم عروض اولاد رجب اليوم:





خصومات اولاد رجب على السلع الغذائية تضمنت عروض الاسماك هى سمك بوريد وكذلك جمبري وسط وديط رومي مجمد و رويال سمان مجمد و فرجللو هوت دوج بقري و فرجللو سجق عائلي ، المراعي فرانكفورتر بقري و ميتلاند هوت دوج و مونتانا بامية ممتازة او ملوخية و بطاطس فارم فريتس او بوم فريت بطاطس , بصل احمر و تفاح احمر وتفاح اصفر مستورد , لحكم بلدي كباب حلة او اسكالوب , فخدة بتلو او ريش بتلو بالعظم استرالي , كبدة ضاني مستوردة , ستار مكرونة فجر ارز فاخر و المستقبل ارز.