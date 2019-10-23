بورصة "دبي" تهبط بنسبة 0.27% بختام تعاملات اليوم الأربعاء

هبطت مؤشرات بورصة دبي خلال تعاملات اليوم ، الأربعاء ، وتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.27% خاسراً 7.58 نقطة ليغلق عند مستوى 2780.14 نقطة، بضغوط هبوط قطاع العقارات ، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 219.6 مليون سهم محققة ما قيمته 184.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2864 صفقة لـ35 سهما، وارتفع 12 سهماً، وانخفض 15 سهما، واستقرت 8 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.61%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.43%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.42%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.20%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.23%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 10.63%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.31%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 9.94%، ثم سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 3.67%.