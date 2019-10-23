قيس سعيّد إثر آداء اليمين الدستورية: "لا مجال للمساس بحقوق المرأة"

أدى رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، في جلسة عامة ممتازة حضرها أعضاء مجلس نواب الشعب القائم والرؤساء السابقون ورؤساء الحكومات السابقون، ورئيس الحكومة الحالي، وأعضاء الحكومة وممثلو الهيئات والمنظمات الوطنية، وعدد من الشخصيات الوطنية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس.





وقد تعهد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في خطاب ألقاه إثر ادائه اليمين الدستورية، بالحفاط على الدولة بكل مرافقها العمومية التى لا بد ان تبقى خارج الحسابات السياسية، وعلى علوية القانون قائلا "تونس دولة مستمرة بمؤسساتها لا بالأشخاص الذين يتولون إدارتها وهى ملتزمة بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مع تطويرها بما يتماشي مع مصلحة البلاد…ولا مجال لأي عمل خارج اطار القانون".





كما التزم رئيس الجمهورية بحماية الحريات التي دفع الشعب ثمنا غاليا من اجل الوصول اليها وممارستها في اطار الشرعية، حسب تعبيره، قائلا "لن يقدر اي طرف علي سلب هذه الحريات من الشعب تحت اية ذريعة او تحت اي مسمى"، مضيفا انه "من كان يهزه الحنين للعودة الى الوراء فهو يلهث وراء السراب ويجدف ضد مجرى التاريخ".





وتابع "لا مجال للمساس بحقوق المرأة"، معتبرا انها اليوم في حاجة الى مزيد تعزيز حقوقها وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أنه لا مجال للتسامح في أي مليم واحد من عرق أبناء الشعب العظيم، واشار الى ضرورة المحافظة على مكتسبات المجموعة الوطنية وثرواتها.





واستذكر قيس سعيد أرواح شهداء الوطن قائلا "بروح عالية وفداء لهذا الوطن هذه امانة في اعناقنا جميعا..علينا ان نعمل وسنستحضر في عملنا أرواح الشهداء وآلام الجرحى".