عاجل.. أول خلاف بين رينيه فايلر ومجلس الأهلي بسبب مدرب للزمالك

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:34 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
عمر محمد
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حذر السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لفريق الزمالك وأهلي جدة السعودي حاليًا مواطنه رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي من ضم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي.

 


وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على استطلاع رأيه جروس مدرب الزمالك في ضم كهربا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير بعد عرض اللاعب عليه من جانب أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة تمهيداً للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل أو بنهاية الموسم الجاري.

 

 

وتحفظ السويسري فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على ضم كهربا للفريق بسبب وجود أكثر من لاعب في مركزه مما ينذر بصدام بين مجلس الأهلي والمدرب السويسري لأن المجلس يرغب في ضمه للقناعة بإمكانياته.

 

 

وحذر السويسري جروس المدير الفني لفريق أهلي جدة فايلر من ضم محمود كهربا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب عدم انضباطه داخل وخارج الملعب وحاجته للسيطرة عليه بسبب كثرة أزماته مع الاعتراف بمهارة وقوة اللاعب في الملعب.

 

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