"شبورة وسقوط أمطار".. كواليس جديدة في حالة الطقس غدا تكشفها الأرصاد

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:12 م
حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
Advertisements
Advertisements
نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا تفصيليا بشأن حالة الطقس غدا الخميس الموافق 24/10/2019، كاشفة من خلاله عن كواليس جديدة في حالة الطقس، حيث تشهد المحافظات شبورة كثيفة، وتساقط الأمطار على مناطق متفرقه، ناصحة المواطنين بتوخي الحذر، وعلى السائقين اتباع تعاليم المرور والقيادة بأمان.

وعن تفاصيل حالة الطقس غدا، أفادت الأرصاد الجوية في بيانها بأن الرؤية تنعدم في ساعات الصباح الأولى، نظرا لوجود شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد، محذرة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد التي يصاحبها سقوط للأمطار بشكل مستمر.

وكشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الخميس وأماكن سقوط الامطار قائلة "ستشهد السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين سقوط أمطار.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، وعن الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة.

ويشهد الطقس غدا حالة من الاعتدال على الوجه البحري، ويسود القاهرة طقس لطيف ومعتدل، وحالة الطقس غدا في محافظات الصعيد تميل للحرارة أحيانا، ويكون الطقس لطيف في أول الليل، قارص البرودة في ساعات الليل المتأخرة.

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، فأكدت الأرصاد أنها تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الأمطار غدا تصل شدتها لـ25 مم 

ومن جانب آخر، أعلن مركز التنبؤ بالفيضان عبر صفحته بالفيسبوك، أن الأمطار غدا الخميس قد تصل شدتها لـ 25 مم على السواحل الشمالية والدلتا.

وتقل شدة الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري ومناطق حلايب وشلاتين وقد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد

ننشر لكم بيان تفصيلي بدرجات الحرارة على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 25

شبين الكوم 19 25

طنطا 19 24

دمنهور 19 23

الإسكندرية 19 22

بلطيم 19 22

مطروح 18 23

بورسعيد 19 26

دمياط 19 26

الزقازيق 20 26

الإسماعيلية 20 26

السويس 21 27

العريش 19 27

شرم الشيخ 22 31       

الغردقة 22 31

مرسى علم 21 32

الفيوم 20 25

بني سويف 20 26

المنيا 20 27

أسيوط 20 27

سوهاج 21 28

قنا 21 29

الأقصر 21 30

أسوان 22 31 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كواليس حالة الطقس درجات الحرارة حالة لطقس حالة الطقس غدا جالة الطقس الطقس غدا الطقس الارصاد الجوية الارصاد

أخبار تهمك

المستفيد الأول من فوز ريال مدريد في تركيا

منذ أقل من ساعة

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ يومين

تركي آل الشيخ رفض التعاقد مع "كهربا" لهذا السبب !

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم سليماني كوليبالي بالشطب النهائي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

"15 دقيقة من العار".. فيلم من إنتاج مونيكا المتورطة في فضيحة جنسية مع كلينتون

منذ أقل من ساعتين

جروس يقضي على حلم كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. أولى لقطات خناقة أحمد عز مع شقيقة زينة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وتوتنهام

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. أول خلاف بين رينيه فايلر ومجلس الأهلي بسبب مدرب للزمالك

منذ ثلث ساعة

أول تحرك من مجلس الوزراء لحل مشكلة السيول والأمطار

منذ أقل من ساعة

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

الآن

رسميا.. الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018

"أمطار ورياح واضطرابات بحرية".. "الأرصاد" تكشف عن حالة الطقس اليوم

اعرف درجة الحرارة غدا الجمعة 16/8/2019 في مصر .. "الأرصاد" تعلن مفاجأة في حالة الطقس

الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة المناخ اليوم.. وتكشف كواليس طقس غدا الأحد في مصر

"أمطار رعدية وسيول".. الأرصاد الجوية توجه تحذيرات عاجلة بشأن حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد: طقس الغد قارس البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ 7

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:30 م

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وتوتنهام

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

08:45 م

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

08:52 ص

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

08:45 م

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

10:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

ads
DMCA.com Protection Status