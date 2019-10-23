"شبورة وسقوط أمطار".. كواليس جديدة في حالة الطقس غدا تكشفها الأرصاد

نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا تفصيليا بشأن حالة الطقس غدا الخميس الموافق 24/10/2019، كاشفة من خلاله عن كواليس جديدة في حالة الطقس، حيث تشهد المحافظات شبورة كثيفة، وتساقط الأمطار على مناطق متفرقه، ناصحة المواطنين بتوخي الحذر، وعلى السائقين اتباع تعاليم المرور والقيادة بأمان.





وعن تفاصيل حالة الطقس غدا، أفادت الأرصاد الجوية في بيانها بأن الرؤية تنعدم في ساعات الصباح الأولى، نظرا لوجود شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد، محذرة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد التي يصاحبها سقوط للأمطار بشكل مستمر.





وكشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الخميس وأماكن سقوط الامطار قائلة "ستشهد السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين سقوط أمطار.





وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، وعن الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة.





ويشهد الطقس غدا حالة من الاعتدال على الوجه البحري، ويسود القاهرة طقس لطيف ومعتدل، وحالة الطقس غدا في محافظات الصعيد تميل للحرارة أحيانا، ويكون الطقس لطيف في أول الليل، قارص البرودة في ساعات الليل المتأخرة.





وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، فأكدت الأرصاد أنها تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.





الأمطار غدا تصل شدتها لـ25 مم





ومن جانب آخر، أعلن مركز التنبؤ بالفيضان عبر صفحته بالفيسبوك، أن الأمطار غدا الخميس قد تصل شدتها لـ 25 مم على السواحل الشمالية والدلتا.



وتقل شدة الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري ومناطق حلايب وشلاتين وقد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد





ننشر لكم بيان تفصيلي بدرجات الحرارة على محافظات ومدن مصر





القاهرة 20 25





شبين الكوم 19 25





طنطا 19 24





دمنهور 19 23





الإسكندرية 19 22





بلطيم 19 22





مطروح 18 23





بورسعيد 19 26





دمياط 19 26





الزقازيق 20 26





الإسماعيلية 20 26





السويس 21 27





العريش 19 27





شرم الشيخ 22 31





الغردقة 22 31





مرسى علم 21 32





الفيوم 20 25





بني سويف 20 26





المنيا 20 27





أسيوط 20 27





سوهاج 21 28





قنا 21 29





الأقصر 21 30





أسوان 22 31