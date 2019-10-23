تباين بأداء مؤشرات بورصة "الكويت" بختام تعاملات اليوم

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:32 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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إختتمت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% خاسراً 8.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5765.59 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.22% خاسراً 13.59 نقطة ليغلق عند مستوى 6282.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.05% رابحاً 2.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4757.25 نقطة ، وجرى التداول بختام التعاملات على 200 مليون سهم بقيمة 28.6 مليون دينار كويتى عبر 6699 صفقة.

 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 0.46%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.41%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.17%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%.
 
وجاء سهم "شركة أجيال العقارية الترفيهية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بإرتفاع نسبته 16.13%، تليه شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 13.89%، ثم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 9.80%، فيما تصدر سهم "شركة كامكو للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.09% ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 8.72%، ثم شركة المعدات القابضة بنسبة 7.50%
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