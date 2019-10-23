بدء تطبيق فصول تعليم اللغة الصينية بمدارس الرياض

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:10 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
الفجر السعودي
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دشنت مدارس الرياض، فصول تعليم اللغة الصينية، وذلك بحضور الملحق الثقافي الصيني، حيث تعد اللغة الصينية وسيلة لفهم ثقافة وأسلوب حياة هذا البلد المؤثر في حاضر العالم ومستقبله.

ويأتي ذلك استجابة لمبادرة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بإدراج اللغة الصينية كمقرر على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية، هدفه تعزيز العلاقات الثقافية مع دولة الصين الشعبية فحسب، وإنما يرجع إلى رغبته في تأسيس أجيال من المواطنين، يتقنون اللغة الصينية بشكل جيد، حتى يمكنهم الاستفادة القصوى من الخبرات والمعارف الصينية في جميع المجالات مستقبلاً.

هذا وكان قد تم الاتفاق خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية - الصينية الرفيعة المستوى بالعاصمة الصينية بكين، على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية مقرراً دراسياً على جميع المراحل التعليمية في مدارس وجامعات السعودية، وذلك سعياً لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين السعودية والصين، وتعميق الشراكة الاستراتيجية على كل المستويات والأصعدة.

يذكر أن اللغة الصينية تعتبر اللغة الأكثر تحدثاً حسب عدد المتحدثين اليوميين في العالم، أي الذين تعتبر لديهم كلغة يومية معتمدة للتواصل، وهي أيضاً اللغة الأطول عمراً من بين بقية اللغات، واستناداً إلى أقدم الوثائق اللغوية للنقوش على دروع السلاحف من عهد أسرة شانغ (القرن 16 – 11 قبل الميلاد) يرجع تاريخ اللغة الصينية إلى ما قبل 3000 سنة.

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