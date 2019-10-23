مجمدات ولحوم واجهزة.. أحدث كتالوج عروض كارفور اكتوبر 2019 وموعد انتهائها

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:27 م
عروض كارفور اكتوبر 2019
عروض كارفور اكتوبر 2019
Advertisements
Advertisements

 أقوى عروض كارفور اكتوبر 2019 
تحرص سلاسل محلات كارفور على تقديم العروض والتخفيضات لعملائها بشكل مستمر حيث طرحت مجموعة من العروض الاسبوعية الجديدة وشملت الكثير من السلع والمنتجات الغذائية والمنزلية الهامة التى يحتاج اليها المستهلك وبدأ عروض كارفور الاسبوعية الجديدة من يوم أمس الموافق 21 أكتوبر 2019 وتستمر حتى 3 نوفمبر 2019 المقبل، ونستعرض فيما يلى أهم ما جاء في كتالوج عروض كارفور بجميع فروعه على مستوى انحاء الجمهورية وتمثلت فيها يلي:

مجمدات ولحوم واجهزة.. أحدث كتالوج عروض كارفور اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
مجمدات ولحوم واجهزة.. أحدث كتالوج عروض كارفور اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
مجمدات ولحوم واجهزة.. أحدث كتالوج عروض كارفور اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
مجمدات ولحوم واجهزة.. أحدث كتالوج عروض كارفور اكتوبر 2019 وموعد انتهائها

تخفيضات كارفور على السلع المنزلية والغذائية
جاءت اهم عروض كارفور خلال شهر اكتوبر 2019 على الهواتف المحمولة والادوات الكهربائية المنزلية وغيرها فضلا عن الخصومات  على بعض الاطعمة وغيرها بهدف التسهيل على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم بأقل التكاليف وعادة ما تشمل عروض كارفور الأدوات المنزلية والسلع الاساسية والأدوات المنزلية، كما تضمن كتالوج عروض كارفور الكثير من السلع الغذائية من اهمها اللحوم والدواجن حيث سجل سعر الموزة البقري لتسجيل 124 جنيه، وخفض سعر روستو بقري من 143.95 جنيه إلي 126.95 جنيه، وانتركوب أو ريب أي بقري بسعر 126 جنيه، فراخ فليه بسعر 74.95 جنيه فراخ طازجة طازجة صدور دجاج بالعظم 44.95 جنيه، اوراك فراخ 34.95 جنيه، جمبري صغير 99.95 جنيه، سمك فيليه 39.95 جنيه، سمك ماكريل 29.95 جنيه.

مجمدات ولحوم واجهزة.. أحدث كتالوج عروض كارفور اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
مجمدات ولحوم واجهزة.. أحدث كتالوج عروض كارفور اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
مجمدات ولحوم واجهزة.. أحدث كتالوج عروض كارفور اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
مجمدات ولحوم واجهزة.. أحدث كتالوج عروض كارفور اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
مجمدات ولحوم واجهزة.. أحدث كتالوج عروض كارفور اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
مجمدات ولحوم واجهزة.. أحدث كتالوج عروض كارفور اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
مجمدات ولحوم واجهزة.. أحدث كتالوج عروض كارفور اكتوبر 2019 وموعد انتهائها

كتالوج عروض كارفور شهر اكتوبر 
 شمل كتالوج عروض كارفور خلال الاسبوع الحالة الكتير من المنتجات مثل السلع الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والأجهزة الذكية والكمبيوترات، والكثير من المنتجات والمستلزمات والسلع والأدوات المنزلية.، ليس ذلك وحسب وإنما شملت العروض ايضا الكثير من السلع الغذائية من أهمها اللحوم والدواجن والأجبان  الزيت والسكر والأرز ، تشمل عروض كارفور على السلع الغذائية كالفواكه والخضار والمكسرات وكذلك الأدوات المدارس بأسعار تنافسية تناسب الكثير من المستهلكين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

عروض كارفور شهر اكتوبر عروض كارفور اليوم تخفيضات كارفور اليوم اهم عروض كارفور اهم تخفيضات كارفور اقوى عروض كارفور

أخبار تهمك

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم سليماني كوليبالي بالشطب النهائي

منذ حوالي 5 ساعات

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

الآن

شاهد.. أولى لقطات خناقة أحمد عز مع شقيقة زينة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

عاجل.. أول خلاف بين رينيه فايلر ومجلس الأهلي بسبب مدرب للزمالك

منذ ثلث ساعة

تركي آل الشيخ رفض التعاقد مع "كهربا" لهذا السبب !

منذ حوالي 9 ساعات

أول تحرك من مجلس الوزراء لحل مشكلة السيول والأمطار

منذ أقل من ساعة

جروس يقضي على حلم كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

"15 دقيقة من العار".. فيلم من إنتاج مونيكا المتورطة في فضيحة جنسية مع كلينتون

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وتوتنهام

منذ ساعة و 26 دقيقة

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ يومين

المستفيد الأول من فوز ريال مدريد في تركيا

منذ أقل من ساعة

رسميا.. الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تخفيضات غير مسبوقة على الأدوات الكهربائية.. عروض كارفور سبتمبر 2019

أقوى عروض كارفور حتى 6 أكتوبر 2019

تعرف على أقوى عروض كارفور شهر أكتوبر 2019

اقوى عروض كارفور اليوم 10 اكتوبر 2019

تنتهى اليوم.. تعرف على أهم عرض كارفور لشهر أكتوبر وموعد الخصومات الجديدة

أهم عروض كارفور شهر اكتوبر 2019

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:30 م

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وتوتنهام

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

08:45 م

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

08:52 ص

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

08:45 م

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

10:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

ads
DMCA.com Protection Status