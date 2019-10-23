مجمدات ولحوم واجهزة.. أحدث كتالوج عروض كارفور اكتوبر 2019 وموعد انتهائها

تخفيضات كارفور على السلع المنزلية والغذائية

جاءت اهم عروض كارفور خلال شهر اكتوبر 2019 على الهواتف المحمولة والادوات الكهربائية المنزلية وغيرها فضلا عن الخصومات على بعض الاطعمة وغيرها بهدف التسهيل على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم بأقل التكاليف وعادة ما تشمل عروض كارفور الأدوات المنزلية والسلع الاساسية والأدوات المنزلية، كما تضمن كتالوج عروض كارفور الكثير من السلع الغذائية من اهمها اللحوم والدواجن حيث سجل سعر الموزة البقري لتسجيل 124 جنيه، وخفض سعر روستو بقري من 143.95 جنيه إلي 126.95 جنيه، وانتركوب أو ريب أي بقري بسعر 126 جنيه، فراخ فليه بسعر 74.95 جنيه فراخ طازجة طازجة صدور دجاج بالعظم 44.95 جنيه، اوراك فراخ 34.95 جنيه، جمبري صغير 99.95 جنيه، سمك فيليه 39.95 جنيه، سمك ماكريل 29.95 جنيه.



