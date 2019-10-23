مجمدات ولحوم واجهزة.. أحدث كتالوج عروض كارفور اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:27 م
Advertisements
Advertisements
أقوى عروض كارفور اكتوبر 2019
تحرص سلاسل محلات كارفور على تقديم العروض والتخفيضات لعملائها بشكل مستمر حيث طرحت مجموعة من العروض الاسبوعية الجديدة وشملت الكثير من السلع والمنتجات الغذائية والمنزلية الهامة التى يحتاج اليها المستهلك وبدأ عروض كارفور الاسبوعية الجديدة من يوم أمس الموافق 21 أكتوبر 2019 وتستمر حتى 3 نوفمبر 2019 المقبل، ونستعرض فيما يلى أهم ما جاء في كتالوج عروض كارفور بجميع فروعه على مستوى انحاء الجمهورية وتمثلت فيها يلي:
تخفيضات كارفور على السلع المنزلية والغذائية
جاءت اهم عروض كارفور خلال شهر اكتوبر 2019 على الهواتف المحمولة والادوات الكهربائية المنزلية وغيرها فضلا عن الخصومات على بعض الاطعمة وغيرها بهدف التسهيل على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم بأقل التكاليف وعادة ما تشمل عروض كارفور الأدوات المنزلية والسلع الاساسية والأدوات المنزلية، كما تضمن كتالوج عروض كارفور الكثير من السلع الغذائية من اهمها اللحوم والدواجن حيث سجل سعر الموزة البقري لتسجيل 124 جنيه، وخفض سعر روستو بقري من 143.95 جنيه إلي 126.95 جنيه، وانتركوب أو ريب أي بقري بسعر 126 جنيه، فراخ فليه بسعر 74.95 جنيه فراخ طازجة طازجة صدور دجاج بالعظم 44.95 جنيه، اوراك فراخ 34.95 جنيه، جمبري صغير 99.95 جنيه، سمك فيليه 39.95 جنيه، سمك ماكريل 29.95 جنيه.
كتالوج عروض كارفور شهر اكتوبر
شمل كتالوج عروض كارفور خلال الاسبوع الحالة الكتير من المنتجات مثل السلع الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والأجهزة الذكية والكمبيوترات، والكثير من المنتجات والمستلزمات والسلع والأدوات المنزلية.، ليس ذلك وحسب وإنما شملت العروض ايضا الكثير من السلع الغذائية من أهمها اللحوم والدواجن والأجبان الزيت والسكر والأرز ، تشمل عروض كارفور على السلع الغذائية كالفواكه والخضار والمكسرات وكذلك الأدوات المدارس بأسعار تنافسية تناسب الكثير من المستهلكين.
Advertisements