عاجل.. ضحية جديدة في ريال مدريد

يتمسك نادي ريال مدريد الإسباني بضم كريستيان إريكسن لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويخطط ريال مدريد للتضحية بماريانو دياز أو الإسباني إيسكو لضم إريكسن من توتنهام في صفقة تبادلية حسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسباني.

وفشل ماريانو دياز في إقناع زيدان بمستوات فلم يلعب أي مباراة الموسم الحالي إلا أن التقديرات تشير إلى أنه من الممكن أن يدخل خزينة ريال مدريد ما يقرب من 20 مليون يورو.