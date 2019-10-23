سقوط طائرة مسيرة إيرانية في محافظة خوزستان

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة مسيرة، عند أطراف مدينة شوشتر في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، حسبما أفادت مواقع إعلامية محلية.

وقالت مصادر إعلامية إيرانية، إن الحرس الثوري الإيراني أرسل فريقا إلى مكان تحطم الطائرة.

وكشف موقع "عصر جنوب" الإيراني، أن الطائرة المسيرة التي سقطت في محافظة خوزستان مجهزة بـ 4 كاميرات ويبلغ طولها مترين ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤولية تسيير هذه الطائرة في سماء إيران.



