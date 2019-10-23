سقوط طائرة مسيرة إيرانية في محافظة خوزستان

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:26 م
سقوط طائرة مسيرة - أرشيفية
سقوط طائرة مسيرة - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة مسيرة، عند أطراف مدينة شوشتر في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، حسبما أفادت مواقع إعلامية محلية.

 

وقالت مصادر إعلامية إيرانية، إن الحرس الثوري الإيراني أرسل فريقا إلى مكان تحطم الطائرة.

 

وكشف موقع "عصر جنوب" الإيراني، أن الطائرة المسيرة التي سقطت في محافظة خوزستان مجهزة بـ 4 كاميرات ويبلغ طولها مترين ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤولية تسيير هذه الطائرة في سماء إيران.


وفي سياق آخر، سقطت مقاتلة حربية إيرانية أمريكية الصنع من طراز إف 5، أنتجت في الستينيات، كانت طهران زعمت تطويرها وأطلقت على المطورة اسم كوثر.

 

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن مقاتلة حربية تابعة للجيش الإيراني، وهي من طراز إف 5 سقطت بالقرب من مدينة دزفول، جنوب غربي البلاد وقتل طيارها.

 

حسب وكالة "المراسلون الشباب" للأنباء، قتل العقيد الطيار منوتشر فتاحي قائد الطائرة المنكوبة فور سقوطها.

 

اللافت في الطائرة المنكوبة هو أنه قبل 5 أيام من سقوطها زعمت إيران أنها قد صنعت طائرة محلية الصنع تبين لاحقاً أنها نسخة معدلة من المقاتلة إف 5 التي أنتجتها الولايات المتحدة في الستينيات.

 

بدوره، كان فريق التواصل الإلكتروني، في وزارة الخارجية الأميركية، فنّد على حسابه في تويتر في اليوم التالي "كذب" إيران بشأن المقاتلة الجديدة التي قالت إنها أنتجتها مؤخراً.

 

وقال الحساب الذي يحمل اسم "فريق التواصل DOS" إنه "كشف النظام الإيراني عن طائرة مقاتلة جديدة قال إنها متطورة وإنها صناعة محلية".


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الكلمات المفتاحية

محافظة خوزستان سقوط طائرة مسيرة جنوب غربي إيران ايران

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