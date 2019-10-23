إتحاد الصناعات المصرية يقيم ورشة عمل جديدة عن "الحقوق والإلتزامات في علاقات العمل"





عقد مركز تطوير الأعمال باتحاد الصناعات المصرية تحت إدارة عادل نورالدين اليوم ورشة عمل بعنوان "الحقوق والالتزامات في علاقات العمل"، وذلك في إطار دور الاتحاد في دعم القطاع الصناعي في مصر لما يمثله من أهمية في الاسهام بالنهوض بالاقتصاد الوطني والانعكاسات الإيجابية لذلك على مستوى حياة المواطن المصري.





وأوضح نورالدين أن الدورة التي تعقد على مدار يومين تستهدف أصحاب الأعمال ومديري الموارد البشرية بالشركات والمؤسسات من أعضاء الغرف الصناعية ومن القطاعات المختلفة، بغرض التعريف بعلاقات العمل بين أطراف العملية الإنتاجية للتوعية بالحقوق والواجبات التي يتحملها كل طرف تجاه الآخر.

ويتم في اليوم الأول استعراض التزامات العاملين وما ينطوي عليه نظام العمل من واجبات ومحظورات من حيث مستوى الأداء في العمل وعدم إفشاء أسرار المنشأة وغيرها من الالتزامات وكذلك الجزاءات القانونية المقررة في حال الإخلال بهذه الالتزامات.





في حين يخصص اليوم الثاني للتعريف بالتزامات صاحب العمل تجاه العاملين بمنشأته فيما يخص الأجور والإجازات وآليات تنظيم العمل وغيرها من الالتزامات.





وأوضحت فاطمة الرزاز - مستشارة الاتحاد لشئون العمل والتي تتولى إدارة ورشة العمل - بمساعدة ومساهمة كل من رمضان جلال نائب رئيس وحدة شئون العمل و أ. محمد عاطف رئيس قسم التحقيقات بإدارة الشئون القانونية بالاتحاد – أهمية مثل تلك الدورات التعريفية في خلق بيئة عمل واضحة ومستقرة تسهم في استقرار العملية الإنتاجية الصناعية ككل، الأمر الذي سينعكس بالضرورة على الحياة الاجتماعية لأصحاب الأعمال والموظفين والعمال على حد السواء.