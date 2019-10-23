"ترسانة سلاح".. "الأمن العام" يداهم 6 ورش لتصنيع الأسلحة بجبال أسيوط

تمكن قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، من ضبط 3 عناصر إجرامية لإدارتهم ورش لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بأسيوط وبحيازتهم 107 قطع أسلحة نارية.





وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة وإشراف اللواء محمود أبو عمرة، مدير مباحث الوزارة، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط قيام (3عاطلين– "لهم معلومات جنائية مسجلة" - جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة البدارى) بإدارة ثلاثة ورش لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار فيها متخذين من المنطقة الجبلية المتاخمة للقرية محل إقامتهم بؤرة لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (104) قطع أسلحة نارية بياناتها كالتالي: (61 بندقية خرطوش - 43 فرد محلي - 611 طلقة مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع - منظار رؤية) ، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار.

وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بإدارتهم لعدد ( 3 ) ورش أخرى لتصنيع والاتجار في السلاح، وأرشدوا عنها وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ( 3 طبنجة مُحدثة صوت – كمية كبيرة من أدوات التصنيع وأجزاء الأسلحة ) .