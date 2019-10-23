وكالة روسية: العثور على جثة ابنة السفير الإيراني بموسكو تحت شرفة شقتها

أفادت وكالة "انترفاكس" الروسية، بأنه تم العثور على أرافي سانايي ابنة السفير الإيراني لدى موسكو ميتة تحت شرفة شقتها.

وفقًا لوسائل إعلام روسية، نشرت السفارة على موقعها خبر نعي كريمة السفير التي توفيت بتاريخ اليوم 22 أكتوبر.

وذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق أن سبب الوفاة قد يكون نوبة قلبية.

وبحسب سكان محليين يعيشون بالقرب من مركز السفارة في العاصمة الروسية، قد تم العثور على جثة امرأة شابة تحت شرفة شقة تابعة لمركز سكني يعود للسفارة الإيرانية. وقال شخص إنه اكتشف الجثة التي ربما سقطت من ارتفاع على سيارة متوقفة، حسبما ذكر موقع قناة روسيا اليوم.

وفي سياق منفصل، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تقديره للدول التي تدخلت لمنع انفلات الحرب في أدلب، مما أدى إلى حماية ثلاث مليون شخص يعيشون فيها .

وقال ترامب خلال جلسة مجلس الأمن التي يترأسها وتناقش نزع الأسلحة النووية:" أود أن اشكر إيران وروسيا وسوريا لإبطاء وتيرة الاعتداء على إدلب حيث يوجد ثلاثة ملايين شخص".

وتابع ترامب أود أن:" أشكر كذلك تركيا على تجاوبها للتحرك وإنقاذ حياة المدنيين في إدلب".

وقال ترامب بوقت سابق في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، في واشنطن، "الولايات المتحدة ستكون غاضبة للغاية، إذا وقعت مذبحة في مدينة إدلب السورية، الوضع محزن هناك فهي محاصرة، ومحاطة بكثير من الأشخاص، وفي داخلها 3 ملايين شخص بريء،…العالم وأمريكا يتابعون عن كثب".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان توصلا في ختام لقاء جمعهما في سوتشي الإثنين الماضي إلى اتفاق يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب يتراوح بين 15 و20 كيلومترا على طول خط التماس.