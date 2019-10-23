الأرصاد توجه تحذيرات لسائقي السيارات بسبب تساقط الأمطار





قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إنه ما زال هناك فرص لاستمرار تساقط الأمطار اليوم وغدًا وبعد غد، وقد تكون غزيرة اليوم على القاهرة والدلتا والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وقد تمتد لبعض مدن شمال الصعيد.وأضاف "عطا"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الاربعاء، أن ما تم تداوله عن تساقط أمطار ثلج في مدينة العاشر من رمضان، قد يكون صحيحًا، وقد يحدث نتيجة أن هناك سحب رعدية تؤدي لتساقط قطع من الثلج مع الأمطار، وهو ما حدث بالأمس في روكسي وكوبري القبة بتساقط قطع صغيرة من الثلج.وناشد رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، قائدي المركبات بتوخي أقصى درجات الحذر في القيادة أثناء تساقط المطر وعلى الاراضي المنزلقة، والتأكد من عمل المسَّاحات الأمامية والخلفية لزجاج السيارات.