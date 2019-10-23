كورة ستار NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش برشلونة HD

تترقب جماهير ومتابعى كرة القدم العالمية مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ التى تقام مساء اليوم 23 اكتوبر على ارض ملعب ادين ارينا فى مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أوروبا Barcelona vs Slavia Prague مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر لايف .









يستضيف فريق سلافيا براغ فريق برشلونة مساء اليوم فى منافسة ضمن الجولة الثالثة فى البطولة العالمية ونتابع من خلال موقعنا كورة اون مشاهدة مباريات اليوم فى بث مباشر حيث يلتقى الفريقين على ارض ملعب ادين ارينا فى توقيت الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وهو يوافق العاشرة مساء بتوقيت السعودية Barcelona vs Slavia Prague بث مباشر مباريات اليوم.









مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ

بطولة دوري أبطال أوروبا

مباراة برشلونة وسلافيا براغ

Barcelona vs Slavia Prague

توقيت 21:00 فى مصر

توقيت 22:00 فى السعودية



