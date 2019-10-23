كورة ستار NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش برشلونة HD

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:11 م
بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
تترقب جماهير ومتابعى كرة القدم العالمية مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ التى تقام مساء اليوم 23 اكتوبر على ارض ملعب ادين ارينا فى مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أوروبا Barcelona vs Slavia Prague مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر لايف .


يستضيف فريق سلافيا براغ فريق برشلونة مساء اليوم فى منافسة ضمن الجولة الثالثة فى البطولة العالمية ونتابع من خلال موقعنا كورة اون مشاهدة مباريات اليوم فى بث مباشر حيث يلتقى الفريقين على ارض ملعب ادين ارينا فى توقيت الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وهو يوافق العاشرة مساء بتوقيت السعودية Barcelona vs Slavia Prague بث مباشر مباريات اليوم.


 
مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ
بطولة دوري أبطال أوروبا
مباراة برشلونة وسلافيا براغ
Barcelona vs Slavia Prague
توقيت 21:00 فى مصر
توقيت 22:00 فى السعودية

Advertisements

أخبار تهمك

شاهد.. أولى لقطات خناقة أحمد عز مع شقيقة زينة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وتوتنهام

منذ ساعة و 25 دقيقة

تركي آل الشيخ رفض التعاقد مع "كهربا" لهذا السبب !

منذ حوالي 9 ساعات

أول تحرك من مجلس الوزراء لحل مشكلة السيول والأمطار

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول خلاف بين رينيه فايلر ومجلس الأهلي بسبب مدرب للزمالك

منذ ثلث ساعة

المستفيد الأول من فوز ريال مدريد في تركيا

منذ أقل من ساعة

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

عاجل.. الأهلي يصدم سليماني كوليبالي بالشطب النهائي

منذ حوالي 5 ساعات

جروس يقضي على حلم كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"15 دقيقة من العار".. فيلم من إنتاج مونيكا المتورطة في فضيحة جنسية مع كلينتون

منذ أقل من ساعتين

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ يومين

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

الآن

رسميا.. الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:30 م

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وتوتنهام

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

08:45 م

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

08:52 ص

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

08:45 م

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

10:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

ads
DMCA.com Protection Status