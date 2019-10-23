كورة ستار NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج مباشر KOOORA GOAL كورة لايف 7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش برشلونة الوم

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:09 م
بوابة الفجر
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معرفة موعد مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم والقنوات الناقلة للمباراة
البطولة : دوري أبطال أوروبا
القنوات : بي ان سبورت 1
المعلق : يوسف سيف
الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية

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