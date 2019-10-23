أول تحرك من مجلس الوزراء لحل مشكلة السيول والأمطار

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:59 م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
Advertisements
Advertisements
وافق مجلس الوزراء فى اجتماع اليوم على إسناد عمليات الحماية من أخطار السيول بعدد من المحافظات "المنيا، وأسيوط، وقنا" الى الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف، وذلك ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري للحماية من أخطار السيول التي تستهدف عدداً من المحافظات المُعرّضة للسيول.

وبناء على ذلك سيتم إسناد تنفيذ عملية حماية قرى زاوية الجدامي بمركز مغاغة بمحافظة المنيا من أخطار السيول، بالإضافة إلى تنفيذ عملية حماية البنية الأساسية لوادي العمراني الغربي (أ) بمحافظة أسيوط من هذه الأخطار، فضلاً عن إنشاء بُحيرتين صناعيتين وحاجز ترابي؛ لحماية نجع البطحة بمحافظة قنا من أخطارها.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف السيول والأمطار

أخبار تهمك

جروس يقضي على حلم كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم سليماني كوليبالي بالشطب النهائي

منذ حوالي 5 ساعات

"15 دقيقة من العار".. فيلم من إنتاج مونيكا المتورطة في فضيحة جنسية مع كلينتون

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

أول تحرك من مجلس الوزراء لحل مشكلة السيول والأمطار

منذ أقل من ساعة

شاهد.. أولى لقطات خناقة أحمد عز مع شقيقة زينة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ يومين

تركي آل الشيخ رفض التعاقد مع "كهربا" لهذا السبب !

منذ حوالي 9 ساعات

المستفيد الأول من فوز ريال مدريد في تركيا

منذ أقل من ساعة

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

الآن

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول خلاف بين رينيه فايلر ومجلس الأهلي بسبب مدرب للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وتوتنهام

منذ ساعة و 27 دقيقة

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

موضوعات متعلقة

تخصيص 234 مليون جنيهًا لمشروعات حماية قنا من أخطار السيول

"السيول والأمطار".. طوارئ بـ"البحر الأحمر" لمواجهة موسم الشتاء وحماية المحافظة من الغرق (صور)

محافظ قنا: إنشاء بحيرة صناعية لحماية القرى من السيول بـ٣٨ مليون جنيه (صور)

"منطقة بهو الصناعية" تحوي 150 مصنعًا لتوفير 6 آلاف و30 فرصة عمل بقنا

الري: الأمطار منحة ربانية.. نعمل على الاستفادة منها

تعرف على خطة البحر الأحمر لمواجهة التقلبات الجوية

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:30 م

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وتوتنهام

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

08:45 م

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

08:52 ص

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

08:45 م

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

10:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

ads
DMCA.com Protection Status