حساب المواطن يرد على مستفسر سجل العام الماضي وتم رفض طلبه

استقبل برنامج حساب المواطن على موقع "تويتر" استفسار هام بشأن التسجيل والاستفادة من دعم البرنامج، حيث قال المستفسر لبرنامج حساب المواطن : " السلام عليكم.. تم التسجيل في حساب المواطن العام الماضي لكن لم اكن مؤهل هذه السنه وبالتحديد يوم 2 من هذا الشهر أكملت 24 عام لكن مانزل ف حسابي المبلغ ممكن اعرف ايش السبب وليش يوقف لي عند هذي الصفحة ايش المطلوب؟".





ورد حساب المواطن عبر صفحة "خدمة المستفيدن" موضحًا: " وعليكم السلام ،عند تجاوزك لمدة الاعتراض "ثلاث أشهر" الرجاء التوجه إلى البوابة و تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية و من ثم التوجه إلى (دراسة الأهلية)والضغط على أيقونة "إعادة تقديم الطلب" وسيتم دراسة حالة أهليتك وابلاغك بنتيجة الأهلية عن طريق زيارة حسابك من أيقونة(دراسة الأهلية)".





وعليكم السلام ،عند تجاوزك لمدة الاعتراض "ثلاث أشهر" الرجاء التوجه إلى البوابة و تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية و من ثم التوجه إلى (دراسة الأهلية)والضغط على أيقونة "إعادة تقديم الطلب" وسيتم دراسة حالة أهليتك وابلاغك بنتيجة الأهلية عن طريق زيارة حسابك من أيقونة(دراسة الأهلية) — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 23, 2019

