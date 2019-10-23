السيسي: أفريقيا قطعت شوطا طويلا على طريق التكامل والاندماج الإقليمي

ثمن الرئيس السيسي الأهمية التي توليها روسيا للتعاون والتفاعل مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقي، التي تلعب دورًا مهمًا كركائز أساسية لمشروع الاندماج الاقتصادي الهادف إلى إنشاء الجامعة الاقتصادية الأفريقية، باعتبارها ركيزة محورية.





وقال السيسي، خلال قمة مصغرة تجمع بنظيره الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية الكبرى، إن أفريقيا قطعت شوطًا طويلًا على طريق التكامل والاندماج الإقليمي والقاري، بداية من مؤتمر لاجوس عام 1981، مرورًا بمعاهدة أبوجا عام 1991 وصولًا إلى تدشين التجارة الحرة الأفريقية ودخولها حيز التنفيذ في 30 مايو 2019، ما يعد علامة فارقة على طريق إنشاء المجموعة الأفريقية الاقتصادية.





وأوضح أنه بالتوازي مع ذلك تتواصل الجهود المخلصة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية ومشروعات الربط البري والبحري بين دول القارة وترسيخ أواصر التعاون في مختلف المجالات؛ لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والثروات الكاملة، تلبية لتطلعات شعوب القارة لغد أفضل.