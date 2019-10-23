"15 دقيقة من العار".. فيلم من إنتاج مونيكا المتورطة في فضيحة جنسية مع كلينتون

ذكر موقع قناة روسيا اليوم، أن مونيكا لوينسكي، المتورطة في فضيحة جنسية لها علاقة بعزل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، أنتجت فيلم “15 دقيقة من العار”، لتسليط الضوء على أشخاص تعرضوا للإهانة والنقد العلني.

فيلم 15 دقيقة من العار

ووفقًا لوسائل الإعلام العالمية، رئيسة قسم أفلام الفيديو المميز في موقع HBO الإلكتروني الأمريكي، سارا أوبري، قالت إن مونيكا، بصفتها ناشطة متخصصة في مقاومة المطاردة، هي أفضل شخصية لائقة لتحقيق هذا المشروع.

وقد أفادت وسائل الإعلام العالمية، في أغسطس الماضي بأن، مونيكا لوينسكي، تولت كذلك إنتاج المسلسل التلفزيوني المستوحى من كتاب، جيفري توربين “المؤامرة الكبيرة، القصة التاريخية للفضيحة الجنسية ..” عن عزل الرئيس الأمريكي الـ42 بيل كلينتون.

الفضيحة الجنسية

وكادت الفضيحة الجنسية بشأن العلاقة بين بيل كلينتون وعشيقته مونيكا لوينسكي والتي اندلعت عام 1998، أن تؤدي إلى إقالة الرئيس الـ42 للولايات المتحدة حيث صوت مجلس النواب الأمريكي مع عزل الرئيس، لكن مجلس الشيوخ عارض ذلك.

كلينتون

شغل كلينتون قبل ترشحه للرئاسة منصب الحاكم الأربعين لولاية أركنساس في الفترة ما بين عام 1979 وعام 1981، والحاكم الثاني والأربعين للولاية في الفترة ما بين عام 1983 وعام 1992. شَغِلَ قبل ذلك منصب المدعي العام للولاية من عام 1977 حتى عام 1979. ينتمي كلينتون للحزب الديموقراطي، وصرح بأن أيديولوجيته تتجه إلى الديموقراطية الجديدة، وتتسم سياسته بالوسطية أسماها البعض بسياسة "الطريق الثالث".

ترأس كلينتون أطول فترة من التوسع الاقتصادي في زمن السلم في التاريخ الأميركي ووقع على قانون اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. بعد فشله في تمرير قانون إصلاحات الرعاية الصحية، خسر الحزب الديموقراطي أمام نظيرة الجمهوري انتخابات الكونجرس في عام 1994، للمرة الأولى في 40 عاما. بعد عامين، في عام 1996، أصبح كلينتون أول رئيس ديموقراطي يتم انتخابه لدورة ثانية وينجح منذ فرانكلين روزفلت. أجاز فيها كلينتون قانون إصلاح الرعاية الاجتماعية وبرنامج التأمين الصحي للأطفال، بالإضافة إلى اجراءات رفع القيود المالية، بما في ذلك قانون جرام ليتش - بليلى وقانون تحديث السلع المستقبلية لعام 2000.

الإجراءات الدورية لمجلس الشيوخ خلال محاكمة بيل كلينتون في عام 1999. المحامي الشخصي للرئيس على يمين المنصة في عام 1998، تم عزل كلينتون من منصبة من قبل الكونجرس الأمريكي بعد اتهامه بالحنث باليمين الدستوري وعرقلة العدالة، في القضية التي اشتهرت بعد ذلك بفضيحة مونيكا لوينسكي الجنسية، موظفة البيت الأبيض. تمت تبرئة كلينتون من قبل الكونجرس في عام 1999 ليكمل باقي فترة ولايته. لذلك يعتبر كلينتون هو ثان رئيس للولايات المتحدة يقال من منصبة.



