نيرمين ماهر تصالح "كلبها" عبر الإنستجرام

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:03 م
نرمين ماهر
نرمين ماهر
اسماء زقزوق
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نشرت الفنانة الشابة نيرمين ماهر فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وظهرت في الفيديو برفقة كلبها لمصالحته، حيث صورت الفيديو بمنزلها.

علقت علي الفيديو وكتبت "كان مقموص مني، حيلف يأكلني الفيديو الجاي" وتبادل متابعيها التعليقات عليوالفيديو، وعلق الفنان خالد الصاوي وكتب "خلي بالك بقي"، كما قام الفنان محمد عز والفنانة مني ممدوح بتسجيل الإعجاب علي الفيديو.

ظهرت الفنانة نيرمين ماهر في الفيديو بإطلالة شتوية حيث اردت ملابس سوداء اللون وحذاء أبيض مناسب لطبييعة الطقس البارد، كما وضعت ماكياج بازر وتصفيف شعر ويفي.


شاركت الفنانة نيرمين ماهر في عدد من الأعمال المسرحية الناجحة أبرزها مسرحية (بودي جارد) عام (1999) ومسرحية (لكم شرم الشيخ) في عام (2017) ومسرحية الباقية في حماتك عام (2015).

مسلسل دفعة القاهرة

شاركت نيريمن ماهر في دراما رمضان (2019) بمسلسل دفعة القاهرة، وهو مسلسل دراما كويتية، يتتاول محموعة من الطلاب والطالبات يدرسون بالقاهرة، وتدور أحداثه في فترة الخمسينيات، المسلسل من تأليف هبه مشاري حمادة، من إخراج علي العلي، من إنتاج المجموعة الفنية جوي برودكشنز.

شارك في بطولته نيريمنماهر، رانيا منصور، بشار الشطي، فاطمة الصفي، مرام البلوشي، مهند الحمدي، نور الشيخ
نور الغندور، محمد الخليل، انتصار الشراح، محمد العجيمي، فاطمة الحوسني، حسين المهدي، شعاب حاجيه، لولوة الملا.

أفلامها السينمائية

شاركت الفنانة نيريمم ماهر بعدد من الأفلام المتميزة منها (أنت حبيبي وبس، عارك رشدي، السفارة في العمارة، حايمو أسطورة الشواطئ، الجولة الأخيرة، أمان ياصاحبي، يجعلو عامر، 30 يوم في العزا، سحررالعشق، الهاربتان، الحولة الأخيرة، واحد صعيدي)

مسلسل "فكرة بمليون جنية"

شاركت الفنانة ماهر في المسلسل الكوميدي فكرة بمليون جنية، من إخراج وائل إحسان، ومن تأليف محمد فتحي عبذالنقصود، أمين جمال، إبراهيم محسن، شريف يسري، تم إنتاجه هذا العام من إنتاج صادق الصباح.

تدور أحداث مسلسل فكرة بمليون جنية حول العائلة ومشاكلها، وتتناوله بكشل كوميدي لايت، من بطولة صلاح عبدالله، علي ربيع، نيرمين، سهر الصايغ، محمد محمود، محمد أسامة، مايان السيد.
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