مصرع مسن أثناء إزاحة مياة الأمطار في الغربية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:55 م
إسعاف - صورة أرشيفية
إسعاف - صورة أرشيفية
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لقي شخص مصرعه، اليوم الاربعاء، أثناء إزاحة مياه الأمطار من أعلى منزلة بمنطقة المنشية الجديدة التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من الاهالى بسقوط شخص من أعلى منزل أثناء ازاحة مياة الامطار ووفاتة فى الحال.

وانتقلت سيارة اسعاف الى مكان المنزل وتبين أن المتوفى يدعى هشام محمد أحمد 50 سنة سائق " توك توك "، وتم نقل جثمانة الى مشرحة مستشفى المحلة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لاستخراج تصريح دفن.
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