بالأسماء.. تجديد حبس 97 متهما بـ"أحداث 20 سبتمبر"

صرح المحامي أسامة بيومي، بأن نيابة جنوب القاهرة قد قررت حبس97 مواطنًا 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتظاهر بدون تصريح ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث 20 سبتمبر".





وهم كل من:



• أحمد إبراهيم محمد أبوبكر

• أحمد سعد محمود طه صبح

• شريف مسعد محمد الحديديي

• مصطفي محمود حامد سليم

• محمد علي حسن حسين

• أحمد هدي سلامة عبدالمجيد

• أكثم محمد أنس الجالي تركي

• حسن محمود حسن جمعة

• عمر أحمد محمد حامد

• محمد فوزي أحمد شحاتة

• عمر عبدالمنعم عبدالحميد أحمد

• أحمد سالم سعد بيومي

• ايهاب سيد يوسف أحمد

• أسامة محمد محمد محمد علي

• رجب أحمد جودة محمد

• فرج البهنساوي فرج عبده

• أحمد عبدالحميد أحمد صماده

• هيثم محمود ابراهيم الجبالي

• أحمد محمد عبدالهادي محمد عبدالهادي

• إبراهيم عبدالعزيز الديب فرج

• سيف عبدالنبي سيف يوسف

• أحمد محمد عبدالفتاح عبدالهادي

• سعيد محمد عادل صبري عبدالغني

• أحمد حسن منوفي إسماعيل

• محمد علي ابوقورة

• حسين عبدالحق حسين عبدالحافظ قرشم

• أيمن شحات عبدالسميع عبدالمجيد

• عرفة معوض محمد عيسي

• محمد منير عبدالسلام

• أحمد عبدالمنعم توفيق عبدالغني

• إبراهيم أحمد إبراهيم فرحان

• ياسر عادل محمد شعبان

• محمد فوزي حلمي علي ياسين

• أحمد إبراهيم عبدالعزيز عبدالله

• محمد سلامة مصطفي سلامة

• اسلام عامر فرغلي عليوة

• أحمد فنجري صالح حسن

• يوسف محمد سكران محمد

• عاطف عدلي عوض الله يوسف

• حسن أحمد عيد أحمد أحمد سراجالدين

• محمود عصام الدين الحسيني

• حسانين سعيد حسانين عبدالصمد العسكري

• اسلام علي حداد محمد

• أحمد محمد عبدالحميد محمد

• أحمد السيد محمد درويش

• محمد فوزي محمد هلال

• حسن عقل علي عقل موسي

• سيد محمود عثمان أحمد

• أحمد عزالدين سعد خطاب

• زياد عبدالمنعم عبدالباسط إبراهيم

• سيد سليمان حسن محمد بطنين

• السيد محمد السيد عزازي عبدالرحمن

• محمود حسانين عبدالعظيم إسماعيل

• محمد السيد السيد مندوه

• علاء عبدالمعطي علي فرج

• سالم غنيم محمد غنيم سالم

• جميل فهيم جاد عبدالمقصود

• عبدالرحمن سلطان أحمد إبراهيم

• عصام سبع عبدالحميد علي

• أحمد صلاح إبراهيم عبدالفتاح

• محمد صابر عبدالمطلب محمد ابوزيد

• سامي عبدالسيمع مصطفي حسن السيد

• كامل مصطفي كامل عبدالله

• علاء محمد حسين إبراهيم

• محمد عبدالفتاح علي النجار

• أيمن محمد علي محمد غنام

• محمد عبدالباقي محمود عبدالباقي

• محمود صابر محمود الحسيني حشيش

• أحمد عبدالحميد مرسي محمد يوسف

• عمر علاء محمد عبدالرازق

• إسلام محروس حسين حاجج رزق

• أحمد حامد إمام محمد

• حامد مختار محمد محمود

• حمدي أبو العلا محمد بكر

• أحمد محمد سليمان محمود

• نبيل رجب صالح سيد

• إسلام محمد فؤاد يوسف الرويني

• محمود خالد بكر عبدالعزيز

• حمدي حسن أبوزيد

• عزالرجال محمد متولي

• أسامة عاطف حسن ابوغريب

• عفيفي السيد عفيفي محمد الدين

• أيمن صابر فتحي عبدالوهاب

• وسام حامد رفاعي شحاتة

• علي مصطفي محمود سالم

• كريم سيد سعيد عيد

• خالد محمود السيد بركات

• اسلام يوسف فراج عبدالفتاح

• أحمد علي محمود علي حسن

• أحمد ناصر عبدالمعطي عبدة

• عبدالعزيز أحمد عبدالسلام كريم

• بلال رمضان فؤاد ابراهيم سلامة

• زياد عبدالمنعم سعد محمد لاشين

• حامد محمد حامد عبدالرازق

