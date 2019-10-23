تعرف علي سبب حضور مينا عطا ومحمد شاهين حفل هيثم شاكر بالفيوم



ويتواجد كل من المطرب محمد شاهين، والمطرب مينا عطا، في جامعه الفيوم حيث يتم تكريمهم من قبل إدارة الجامعة علي مجمل أعمالهم الفنية، ومن المفترض أن يقدموا مع هيثم علي حشبة المسرح أغنية.



وحرص جميع طلاب جامعة الفيوم علي الحضور منذ ساعات لحضور الحف والإستمتاع بأغاني هيثم، الذي سيقدمها علي مدار ساعتين.



تفاصيل ألبومه الأخير "معرفة قديمة"



وطرح هيثم شاكر أحدث ألبوماته الفنية مؤخرًا والألبوم بعنوان "معرفة قديمة"، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا،



ويضم على 14 أغنية، وهم: ماتوصينيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، تيجي منك، معرفة قديمة.



تعاون هيثم فى هذا الألبوم مع العديد من الشعراء منهم:أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبدالله، محمد رفاعي، محمد القاياني رمضان محمد وسلامة علي، ومن الملحنين عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي.



هيثم يكشف سبب غيابه عن الساحه الفنية



نشر هيثم شاكر، منذ شهور رسالة لمحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك يكشف فيهالأول مرة تفاصيل غيابه عن الساحة الفنية لمدة خمس سنوات، وقال فيها: " نزل ألبومي الجديد "معرفة قديمة".. الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جدًا بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم.. شكرًا لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وآرائكم.. شكرًا لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم.. عارف أن الغياب كان فترة طويلة لكن كان فعلًا غصب عني اي تأخير.. 5 سنين عن آخر ألبوم لي كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله".



وتابع هيثم شاكر قائلًا: "كان اختبارا لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الألبوم الجديد".



وكان هيثم شاكر قد كشف مؤخرًا عند حلوله ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، أنه أصيب بمرض سرطان القولون، منذ ثمانى سنوات تقريبا، وقام بإخفاء ذلك الأمر عن أصدقاؤه ولم يبلغ أحدا سوى عدد قليل من أصدقائه المقربين، وسافر هيثم شاكر خارج مصر للعلاج من ذلك المرض الخطير، وكان برفقة والدته حيث أنها الداعم الأول له في هذه الرحلة العلاجية، وأوضح هيثم شاكر، على الرغم من أنه تعافي من المرض إلا أنه مازال يعاني من مشاكل في المعدة، وتسبب ذلك المرض فى إبعاده عن الساحة الفنية فى الفترة الماضية.



حفل محمد شاهين



وأحيا النجم محمد شاهين حفلا غنائيا كبيرا على خشبة مسرح ساقيه الصاوي، احتفالا بأحدث البوماته، وشهد الحفل حضور العديد من نجوم الغناء والمشاهير.



وقدم شاهين، في الحفل عدد كبير من أغاني ألبومه الجديد بالأضافة الي اغاني أخري.



وحرص علي حضور الحفل عدد كبير من أصدقائه النجوم، ومن ضمن الحضور المطرب مصطفي محفوظ والملحن عزيز الشافعي والمطربة هايدي موسي والمخرج إبراهيم فخر والموزع زيزو فاروق والمنتج مصطفى السويفي والمخرج إسلام الفولي..





يستعد الفنان هيثم شاكر، لإقامة حفل غنائي كبير فى جامعة الفيوم، وذلك عقب ساعات قليلة من الآن.وروج هيثم، للحفل منذ أيام بنشره البوستر الخاص بالحفل، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".