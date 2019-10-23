خلف وفوق الأسوار.. الجمهور ممنوع في القسم الثاني

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:53 م
جمهور القسم الثاني
جمهور القسم الثاني
سارة سالم
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"لم يصبحوا خلف الأسوار بل فوقها لمتابعة مباريات كرة القدم".. هذا هو الحال في دوري الدرجة الأولى بعد قرار منع الجماهير من حضور المباريات، فوجودوا السبيل نحو اعتلاء أسطح المباني المجاورة وأسوار الملاعب وهو ما يشكل خطورة على البعض. 


ومع انطلاق دوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري عصر الأمس، شهد محيط ملعب مالية كفر الزيات الذي استضاف لقاء المالية ونظيره غزل المحلة، صعود جماهير الفريقين أعلي السور والمباني حول الملعب، وذلك بعد قرار منعهم من حضور المباراة من قبل الأمن الموجود ومراقب المباراة.


وفي مشهد حضاري ينم عن روح كبيرة بين أبناء المحافظة الواحدة، جلس جمهور الفريقين بجوار بعضهما البعض وتم توجيه الهتافات والتشجيع بشكل منظم بينهما، ولم يحدث مشكلة واحدة طوال المباراة من قبل كلا جماهير الفريقين.


كما شهدت مباراة بيلا وفاركو المقامة في نفس الموعد علي ملعب الأول، تسلق جماهير بيلا الأسوار الحديدية وسلالم خشبية محاولة منهم لمشاهدة المباراة، ومساندة الفريق، حيث لم يجدوا أي وسيلة سوى ذلك.


ويرصد الفجر الرياضي نتائج الجولة الأولي للمجموعة الثالثة، وكان الفوز الوحيد لفريق دكرنس الصاعد حديثا بهدف نظيف علي نظيره الاوليمبي، فيما انتهت المباريات المتبقية بالتعادل، ليُطلق عليها "جولة التعادلات.

أبو قير للأسمدة 1 & 1 الرجاء

مالية كفر الزيات 0 & 0 غزل المحلة 

الاوليمبي 0 & 1 دكرنس

بيلا 0 & 0 فاركو 

بلدية المحلة 1 & 1 دمنهور 

الحمام 0 & 0 المنصورة


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