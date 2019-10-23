محافظ السويس يكرم أعضاء منظمة سيناء العربية الفدائية والمقاومة الشعبية (صور)

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:50 م
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
أبوبكر عبد المعز
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كرم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أعضاء منظمة سيناء العربية الفدائية والمقاومة الشعبية بمنحهم درع محافظة السويس وشهادة تقدير تكريمًا وتقديرًا لما قدموه من تضحيات وبطولات فداء للوطن.

جاء ذلك خلال احتفال المحافظة بانتصارات شعب السويس ومرور 46 عاما لملحمة الاربعين في 24 أكتوبر 1973 بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والمهندس محمد عبد الله رئيس مجلس ادارة شركة النصر للبترول والمهندس محمد عليوة رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول.

وفي اللقاء تم عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ مدينة السويس عبر القرون الطويلة وحفر القناة ودفاع السويس عن مصر ضد غزو المعتدين، كما سرد الفيلم العبور والنصر في 24 أكتوبر وقهرالعدو الإسرائيلي الذي حاول دخول السويس ولاقى هزيمة كبيرة في ملحمة الأربعين وتحالف الشعب مع الجيش.

وفي اللقاء قال المحافظ ان الرئيس الراحل أنور السادات قال إن السويس لم تكن تدافع عن نفسها فقط بل كانت تدافع عن مصر كلها.

كما تم عرض فيلم تسجيلي عن السويس والتنسيق الحضاري والشوارع وأعياده والحدائق التي إنشائها لشعب السويس وأعمال التطوير ورصف الطرق وأعمال التطوير التي تتم والدارس التي تم إنشائها على أرض السويس.

وقال المحافظ انه شرف له الوقوف بين هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل المصر.

وأشار صقر إلى البطولات التي سطرها أبناء السويس هؤلاء بالاشتراك مع القوات المسلحة لما تم فيها الآن مضيفًا أن الأبطال ضحوا بحياتهم واستشهدوا فداءًا للوطن في ظل وجود الأسلحة المتطورة التي تسلح بها العدو فهؤلاء فخر وعزة وكرامة فشهادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات خير دليل على بطولة الشعب السويسي الذي دافع عن كرامة الوطن وعزته.

وأكد المحافظ أن هناك عمل سيتم تنفيذه لتخليد الأبطال الفدائيين والشهداء لتخليدهم عبر التاريخ ليعرف شباب السويس ماذا قدم هؤلاء الأبطال لبلدهم الغالية السويس.

وتحدث المحافظ عن جهود المحافظة أمس بعد سقوط السيول بطريق القاهرة السويس وطريق السخنة مشيرًا إلى أنه بفضل الله تم تجاوز الأزمة، وانتشرت فرق على أرض السويس من الجهات المعنية وتوفير المعدات اللازمة لمجابهة السيول وتأمين الطرق الرئيسية وتسهيل الحركة المرورية بالشوارع الداخلية، وتواصل الفرق المنتشرة بالأحياء والدفاع المدني والمرافق لشفط المياه المتراكمة لإزالة آثار السيول.

وقدم محافظ السويس الشكر للمجلس التنفيذي والأحياء والشركات المشاركةغه على جهودهم التي بذلت حتى الصباح لإزالة آثار السيول.د
وأشار الي ان هناك جهودا للدولة تبذل بالسويس، مؤكدا انه سيتم صيانة جميع خطوط الصرف الصحي بالمحافظة، وسيتم انشاء مجمع طبي كبير بمدينة 24 أكتوبرلتقديم خدمة طبية عظيمة لشعب السويس.

واكد صقر اننا نفخر باننا سنعيش في السويس لانها ستصبح مدينة المستقبل في مصر خلال الفترة القادمة.

وفي نهاية اللقاء قدم المحافظ التهاني لشعب السويس البطل واسر الشهداء والفدائيين بمناسبة عيد السويس القومي، مطالبا الشباب بالاقتداء بابطال السويس الفدائيين وماقدموه من بطولات لتكون دافعا قويا لبناء واستقرار مصر.

حضر التكريم عبد الحميد كمال وطلعت خليل عضوا مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والجمعيات الاهلية وممثلي المرأة والشباب ومديري المديريات واسر الشهداء والفدائيين.
محافظ السويس يكرم أعضاء منظمة سيناء العربية الفدائية والمقاومة الشعبية (صور)
محافظ السويس يكرم أعضاء منظمة سيناء العربية الفدائية والمقاومة الشعبية (صور)
محافظ السويس يكرم أعضاء منظمة سيناء العربية الفدائية والمقاومة الشعبية (صور)
محافظ السويس يكرم أعضاء منظمة سيناء العربية الفدائية والمقاومة الشعبية (صور)
محافظ السويس يكرم أعضاء منظمة سيناء العربية الفدائية والمقاومة الشعبية (صور)
محافظ السويس يكرم أعضاء منظمة سيناء العربية الفدائية والمقاومة الشعبية (صور)
محافظ السويس يكرم أعضاء منظمة سيناء العربية الفدائية والمقاومة الشعبية (صور)
محافظ السويس يكرم أعضاء منظمة سيناء العربية الفدائية والمقاومة الشعبية (صور)
محافظ السويس يكرم أعضاء منظمة سيناء العربية الفدائية والمقاومة الشعبية (صور)
محافظ السويس يكرم أعضاء منظمة سيناء العربية الفدائية والمقاومة الشعبية (صور)
محافظ السويس يكرم أعضاء منظمة سيناء العربية الفدائية والمقاومة الشعبية (صور)
محافظ السويس يكرم أعضاء منظمة سيناء العربية الفدائية والمقاومة الشعبية (صور)
محافظ السويس يكرم أعضاء منظمة سيناء العربية الفدائية والمقاومة الشعبية (صور)
محافظ السويس يكرم أعضاء منظمة سيناء العربية الفدائية والمقاومة الشعبية (صور)
محافظ السويس يكرم أعضاء منظمة سيناء العربية الفدائية والمقاومة الشعبية (صور)
محافظ السويس يكرم أعضاء منظمة سيناء العربية الفدائية والمقاومة الشعبية (صور)
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