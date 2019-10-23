عاجل.. براءة "عادل شكل" من تهمة البلطجة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:44 م
عادل شكل
عادل شكل
دينا حسن- محمد رجب
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قررت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، براءة عادل شكل، كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، وآخر بتهمة البلطجة.

وكانت النيابة العامة أحالت كل من عادل محمود علي عبد الحليم، وشهرته "عادل شكل"، وأحمد محمد جابر، وشهرته "أحمد سوادة" للمحاكمة بتهم حيازة سلاح أبيض واستعراض القوة والبلطجة، وذلك في واقعة فيديو الشهير بـ"عفش سواده". 

وحضر المتهم "عادل شكل" إلى القاعة رقم 12 بالمحكمة البحرية "مجمع محمد كريم" واستمعت هيئة المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين وشاهدت الفيديو المتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للواقعة، وذلك داخل غرفة المداولة، يما سيطرت حالة من الغضب على "شكل".

وتعود بداية الواقعة، عندما تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر "شكل" وآخرين أثناء الرقص بالأسلحة البيضاء بشارع الجواهر بمنطقة الحضرة الجديدة. 

واستهدفت مأمورية أمنية المتهمين وألقت القبض على "عادل شكل" و"أحمد سواده"، بعدة تهم هي حيازة أسلحة بيضاء واستعراض القوة والبلطجة. 

وتبين من التحريات قيام كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري وآخرين بالرقص بالأسلحة البيضاء بشارع الجواهر بمنطقة الحضرة الجديدة، احتفالا بجهاز عريس "عفش" خاص بالمتهم الثاني "أحمد سواده". 

وبسؤال المتهمين، اعترفوا بارتكابهم الواقعة المشار إليها كنوع من البهجة والفرحة احتفالا بوصول جهاز "سواده"، مؤكدين أنهم لم يقوموا بإحداث أي ضرر للمواطنين أو البلطجة.

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