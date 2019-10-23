40 جامعة تشارك في سباق الضاحية بأسبوع الجامعات الأفريقية في أسوان

وصرح الدكتور أحمد غلاب بأن هذا السباق يأتي ضمن سلسلة الفاعليات الرياضية التي تنظمها الجامعة خلال اسبوع شباب الجامعات الافريقية والتي تتضمن ايضا مسابقات لكرة القدم والطائرة والكرة الشاطئية والسباحة وتنس الطاولة وغيرها.



وأشار إلى أن هذه الأنشطة الرياضية تهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية الجديدة ودعم الأندية والمنتخبات المختلفة علاوة علي تشجيع الطلاب على ممارسة مختلف الألعاب الرياضية.

أعطى الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إشارة البدء لانطلاق سباق اختراق الضاحية الذي تنظمه الجامعة وذلك في إطار فعاليات اليوم الرابع من أسبوع شباب الجامعات الأفريقية.شارك في السباق طلاب وطالبات من 40 جامعة مصرية وأفريقية، وبدأت المنافسات بالنسبة للطلاب من أمام رمز الصداقة بالسد العالي حتي مقر جامعة أسوان في صحاري بطول 5كم، بينما انطلق سباق الطالبات من امام مصنع الثلج بالسد العالي حتي الجامعة بطول 3 كم.وشهد السباق كلا من الدكتور عبدالرحمن عبدالباسط منسق عام أسبوع الجامعات الافريقية وعدد من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة.