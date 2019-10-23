بعد غرق الشوارع.. شيرين رضا تطالب بمحاسبة المحليات



وأوضحت: "اساسيات الحياة مش رفاهية بنطالب بيها، ده واجب علي الدولة. اللي حصل امبارح ده فضيحة ومصيبة وربنا يرحم من توفي."



وقد تسببت مياه الأمطار في حالة من الشلل المروري أصابت محافظة القاهرة وبعض المناطق بمحافظة الجيزة، والتي حدثت فيها تكدسات مرورية وخاصة منطقة مدينة نصر ومصر الجديدة والمناطق المحيطة بها بالقاهرة.



وعلي سياق أخر عادت الفنانه شيرين رضا من مالمو السويدية بعد أن شاركت في الدورة التاسعة من المهرجان والتي يتم فيها إختيار أبرز الأفلام التي تم طرحها في السينمات خلال موسم الصيف .



ومؤخرا قد لبت شيرين رضا دعوة إحدى الفتيات، التي طلبت منها في تدوينة نشرتها على “تويتر”، مشاركتها مع المصنع الذي تعمل به، لإطعام وعلاج الكلاب الضالة في الشوارع.



وقالت شيرين، في تصريحات سابقة لها، إن ملاجئ الكلاب تقوم بأخذ الكلاب من الشوارع من أجل العناية والاهتمام بها، مضيفة، “أما بشوف أكثر من 502 كلب بيتأذوا من البني آدمين، مبعرفش مين البني آدم ومين الحيوان”.



كما أشادت شيرين رضا بمبادرات تم إطلاقها مؤخرا لحماية الكلاب الضالة وتقديم المأوى لها، وعدم قتلها من قبل البعض، كما حدث في عدد من الوقائع بالمدن الجديدة والأحياء النائية مؤخرا، كما أشادت «شيرين» بعدد من الجهات الرسمية والخاصة التي تبنت تلك الحملات لدعم الكلاب.

عبرت الفنانه شيرين رضا، عبر حسابها على موقع التغريدات العالمي "تويتر" عن غضبها اتجاه المسئولين بسبب ما حصل من أزدحام و وفاه بعد هطول الامطار الغزيرة أمسوكتبت شيرين: "‏غرقنا في شبر مية وهزرنا وضحكنا، بس في الاخر يجب محاسبة المحليات ولا ايه؟ احنا كل يوم بندفع التمن من صحتنا واعصابنا علي أمل ان بكرة احسن، بس بجد كفاية كدة!.