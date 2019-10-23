رئيس جامعة الزقازيق يستقبل فريق التعليم الإلكتروني "الثالث" على الجامعات المصرية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:36 م
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
سمر السيد
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استقبل الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق،أعضاء فريق مركز التعليم الإلكتروني الحاصل علي المركز الثالث علي مستوي الجامعات المصرية في المسابقة الذي نظمها المجلس الأعلي للجامعات مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إنتاج المقررالإكتروني ونشره على المنصة التعليمية الاولي واسعة الانتشار المفتوحة مجانا للعالم "EGYMOOCs".

وأعرب شعلان، عن سعادته بهذه المشاركة المتميزة من الجامعة في مثل هذه المسابقات، وحصول جامعة الزقازيق على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية، في إنتاج عدد(1) مقرر إكتروني ونشره على المنصة التعليمية الأولي واسعة الانتشار المفتوحة مجانا للعالم،مؤكدا أن الجامعة لا تتوانى عن تقديم الدعم لأبنائها المتميزين فى سبيل تحقيق مزيد من الانجازات والنجاحات على المستوى المحلى والإقليمى والدولي.

وفي ختام اللقاء، قام الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، في حضور الدكتور خالد الدرندلي عميد كلية الحاسبات والمعلومات،والدكتورة وفاء فوزي مدير مركز إدارة الجودة، بتكريم الدكتورة أمل فاروق ووكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة ثريا حسني مدرس بكلية الطب، وأعضاء فريق العمل بالوحدة وهم: الأستاذة نجوي محمد محمد المبارك مصمم رسوم،والاستاذ إبراهيم عطية عبد الجليل مصمم رسوم،والاستاذة سها سامي حسن مصمم تعليمي

أعلن الدكتور عثمان شعلان عن استلام جامعة الزقازيق ثلاثة أفدنة تبرع بها القبطان إبراهيم اسماعيل الباز لإقامة مبني لكلية الآثار بمدينة صان الحجر ومنشآت جامعية أخرى في إطار التوسعات الجديدة في شمال الشرقية وبدء الدراسة بعدد من الكليات، مؤكدا علي أهمية المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية والنهوض بمختلف القطاعات وخاصة قطاع التعليم لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب. وموجها الشكر والتقدير للمتبرع على هذا العمل الخيرى الذى يعكس روح البذل والعطاء والانتماء التي يتحلي بها أهل الشرقية.

وتم استلام قطعة الأرض أمس الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، ووضع علامات حديدية على حدودها الأربعة(القبلي والبحري والشرقي والغربي)، وذلك بحضور الأستاذ إبراهيم عبدالسلام الشاذلي الباز المتبرع. وإشراف ومتابعة كل من الدكتور الصادق عبدالعزيز معالي-المشرف على كليات شمال الشرقية،والدكتور إبراهيم على الدين القلا -عميد كلية الآثار بصان الحجر، والأستاذ أشرف أحمد عامر، مدير عام الشئون القانونية،و محمد محمد السيد مدير عام إدارة المخزون السّلعي، من قبل اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجامعة بتاريخ17102019م والتي تكونت من الدكتور أحمد عبدالستار عبدالرحمن أمين مساعد الجامعة للشئون الإدارية رئيسًا، والدكتورحسن الشافعي حسن إبراهيم المدرس بقسم الجغرافيا بكلية الآداب بالجامعة عضوًا، والدكتور ماهر سمير عبدالسميع السيد عطاالله مدير وحدة إدارة الجودة بكلية الآثار بصان الحجر عضوًا، والأستاذ أحمد السيد فرج مدير عام الخدمات الإدارية بالجامعة عضوًا، محمد عبدالله سالم أمين كلية الآثار بصان الحجر عضوًا، وعلي عبدالهادي علي خضر بالشئون القانونية بالجامعة عضوًا.

وأقر المتبرع بأنه قد تبرَّع بقطعة الأرض الموَضَّح حدودها وأطوالها بالعقد الموثق لصالح جامعة الزقازيق لإقامة مبني لكلية الآثار بمدينة صان الحجر عليها وأي منشآت جامعية أخرى، وأصبحت هذه القطعة من تاريخه تحت تصرُّف جامعة الزقازيق وملكًا لها، وهذا التبرُّع بدون أي مقابل. وأن هذه القطعة خالية من كافة الديون والرهون والأموال الأميرية للدولة أو للغير، وأنه تملَّك هذه الأرض بموجب عقد مُسجّل بالشهر العقاري بالشرقية سلم صورة منه، وتقدم المُتبرع بشهادة قيودات ومطابقة صادرة من الشهر العقاري(السجل العيني بالزقازيق)، وشهادة حيازة زراعية، وطلب تبرُّع عن قطعة الأرض المتبرع بها، وصورة ضوئية من عقد بيع مسجل شهر عقاري الشرقية.
رئيس جامعة الزقازيق يستقبل فريق التعليم الإلكتروني "الثالث" على الجامعات المصرية
رئيس جامعة الزقازيق يستقبل فريق التعليم الإلكتروني "الثالث" على الجامعات المصرية
رئيس جامعة الزقازيق يستقبل فريق التعليم الإلكتروني "الثالث" على الجامعات المصرية
رئيس جامعة الزقازيق يستقبل فريق التعليم الإلكتروني "الثالث" على الجامعات المصرية
رئيس جامعة الزقازيق يستقبل فريق التعليم الإلكتروني "الثالث" على الجامعات المصرية
رئيس جامعة الزقازيق يستقبل فريق التعليم الإلكتروني "الثالث" على الجامعات المصرية
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