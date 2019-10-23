الدفاع بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية": الأسطوانات المدمجة المقدمة من المباحث باطلة

تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، سماع مرافعة الدفاع خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 15 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".



حيث التمس دفاع المتهم الثاني براءة موكله، مستندا على بطلان الدليل المستمد من الأسطوانة المدمجة المقدمة من معاون مباحث قسم قصر النيل، وكذلك بطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس، وبطلان تحقيقات النيابة العامة والقصور فيها.



وكذلك دفع ببطلان التحريات الأمنية لعدم جديتها وكفايتها وانفرادها وإخفاء مصدرها.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وبعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد بسكرتارية محمود متولي.



والمتهمين هم كل من: خالد صقر وأسامة دويب وعبدالسلام شعيب ومحمد عبدالحكم وجمعه الغنام وعلي عبدالرازق ومحمد ممدوح ومحمد أبوبكر وصبري صلاح ومحمد جبريل ومحمود محمود وزكريا محمود وهشام صبري ومحمود محمود.



وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

