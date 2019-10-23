15 صورة ترصد أعمال شفط مياه الأمطار في الدقهلية



وأكد نادر محي الدين التعامل الفوري مع سقوط الامطار وجارى الان شفط المياه من المدينة والتوابع



وفي ذات السياق قام محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منية النصر بعقد إجتماعا مع مديري الادارات لتكثيف الاستعدادات ورفع الاستعدادات للدرجة القصوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب مخاطر السيول والأمطار وتنفيذ الخطط الموضوعة لأعمال صيانة أسلاك الكهرباء والعوازل والكشافات واعمدة الإنارة والتنسيق مع هندسة الكهرباء في هذا الشأن، وإزالة فروع الأشجار المائلة



وشدد على مدير النظافة بمتابعة وتكثيف أعمال جمع ورفع القمامة ومنع التراكمات وسحب تجمعات المياه ببعض المناطق والأماكن الحيوية والمداخل والطرق العامة والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي منطقة المركز



ووجه بتشكيل غرفة عمليات رئاسة المركز وغرف العمليات الفرعية بالقرى لتلقى البلاغات وعرض تقرير بالحالة كل ساعة.



وقامت جميع الأجهزة التنفيية برفع حالة الطوارئ وازالة آثار الأمطار التي تساقطت بالمدينة وبعض قرى مركز منية النصر.



رفعت جميع الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد القصوي اليوم الأربعاء لكسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بسبب سوء الأحوال الجوية علي مستوي جميع أرجاء المحافظة، بالتزامن مع هطول الأمطار وغرق الشوارع في المياه هرعت القيادات التنفيذية على مستوى جميع مراكز المدن لسحب وشفط المياه المتراكمةففي مركز مدينه ميت غمر ترأس العميد أركان حرب المهندس عمرو فكري رئيس المجلس متابعة أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بشوارع مدينة ميت غمر ونفق العرشة وعلي الكريق السريع ميت غمر الزقازيق بمعرفة منير حمزة جاد سكرتير الوحدة المحلية بميت الفرماوي والوحدات المحليةوشهدت مدينة جمصة اعمالا مكثفة ورفت حالة الط ارئ تحت اشراف " رحاب المزين " رئيس مدينه جمصه وجهاد مصباح نائب رئيس المدينة وسامح عسلوقامت الحملات بالمرور والمتابعة علي اعمال كسح وشفط رئيس قسم النظافة وفريق العمل التنفيذي مياه الامطار الناتجه عن الطقس السيئ الذي شهدته المدينهوتم كسح وشفط تجمعات المياة الناتجة عن تساقط الأمطار بشارع المستشفي وشارع السجن وبمعظم الشوارع الكائنة بنطاق المدينه وتم ذلك بعربات الكسح وبلوعات الصرفوفي مركز الجمالية، تم رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الاجهزة المعنية برئاسة المركز والوحدات القروية التابعة لمواجهة مخاطر سوء الاحوال الجوية خلال الفترة الحالية ارتباطا بالتغيرات المناخية.