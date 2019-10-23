أشرف عبد الباقي يطلب مساعدة جمهوره

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:34 م
أشرف عبدالباقي
أشرف عبدالباقي
روان هيثم محمد
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غرد الفنان أشرف عبد الباقي، عبر حسابه الشخصي على موقع " تويتر " قائلا: "باقي يوم واحد على عروضنا في الرياض ، جاهزين ، إحنا جاهزين".

ثم أضاف قائلاً: "ايه أكتر حاجة متحمسين تشوفوها في عروض مسرح مصر في الرياض؟"، ثم أضاف لينك حجز تذاكر فعاليات موسم الرياض.

على صعيد أخر واصل نجوم  "مسرح مصر" إلى المملكة العربية السعودية يوم الأحد ، للمشاركة في فعاليات موسم الرياض.

يستعد نجوم " مسرح مصر" لعرض مجموعة من المسرحيات الخاصة بهم ضمن فعاليات موسم الرياض ، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.

سوف يتم تقديم عدة عروض الخاصة بمسرح مصر ، خلال فعاليات موسم الرياض الترفيهي على مدار ثلاث أيام .

مسرح مصر عبارة عن نوع من المسرحيات بشكل جديد ومميز على شكل حلقات منفصلة ، بحيث تكون كل حلقة باسم ومضمون مختلف في إطار كوميدي ترفيهي ساخر.

"مسرح مصر" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي ، علي ربيع ، دينا محسن ،محمد أنور، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، كريم عفيفي، تأليف وإخراج نادر صلاح الدين.
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