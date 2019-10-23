تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

أستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط قطاع البنوك ، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% خاسرا 3.110 نقطة ليصل إلى مستوى 5771.24 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% خاسراً 3.080 نقطة ليصل إلى مستوى 6294.21 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.07% خاسراً 3.110 نقطة ليصل إلى مستوى 4751.99 نقطة وجرى التداول بمستهل التعاملات على 186.4 مليون سهم بقيمة 26.7 مليون دينار كويتى عبر 6199 صفقة.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 0.51%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.40%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.17%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%.

وجاء سهم "شركة أجيال العقارية الترفيهية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 18.71%، تليه شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 13.89%، ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.80%، فيما تصدر سهم "شركة كامكو للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.09% ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 8.72%، ثم شركة المعدات القابضة بنسبة 7.50%.