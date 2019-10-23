بيان هام من الجيش اللبناني بشأن الاحتجاجات

أصدر الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، بيانًا أكد فيه وقوفه إلى جانب مطالب المتظاهرين الحياتية المحقة، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.





وقال الجيش اللبناني، إنه يلتزم بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيدا عن إقفال الطرق.





وقد أطق الجيش اللبناني، صباح اليوم، عملية واسعة لفتح الطرقات، وسط دعوات لإضراب عام في جميع أنحاء البلاد، في وقت لا تزال الحياة العامة والمرافق معطلة منذ أسبوع.

وفتح الجيش اللبناني، بالقوة طرقا في منطقة نهر الكلب شمال بيروت، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وذكرت وسائل إعلامية، أن لا تزال عشرات الطرق في طول البلاد وعرضها مقطوعة، على الرغم من دعوة الجيش اللبناني في بيان بعدم قطع الطرقات، ومحاولات قوى الأمن، الثلاثاء، فتح بعضها، لا سيما في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويواصل المحتجون في لبنان اعتصاماتهم في الساحات العامة والشوارع الرئيسية في عدد من المدن الكبرى، مثل طرابلس شمالي البلاد، وصور في جنوبها، رافضين مقترحات الحكومة الإصلاحية.

ودعا المتظاهرون اللبنانيين كافة للمشاركة في الإضراب العام، الأربعاء، والنزول إلى الشوارع في محاولة للضغط على رموز السلطة في البلاد من أجل الرحيل.

ومع استمرار المظاهرات واتساع نطاقها، تحاول أطراف سياسية بكل السبل تخفف حدتها واحتواء تصاعدها، وذلك من خلال تقلل الضوء عليها عبر وسائل الإعلام المحلية، التي فتحت موجات مباشرة على مدار الساعة لتغطيتها.

وذكرت مصادر لبنانية أن الرئيس اللبناني ميشال عون، اتصل بوسائل إعلام محلية وطلب منها التوقف عن التغطية المباشرة للمظاهرات وتحركات الشارع. كما أكد إعلاميون لبنانيون إجراء اتصالات رئاسية معهم للغرض ذاته.



