زيدان ينجو من الإقالة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:32 م
زيدان
زيدان
عبد الرحمن السيد
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حقق ريال مدريد فوزاً ثميناً على جالطة سراي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .


وأوضح موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أن عادت التقارير الصحفية للحديث عن مصير زيدان بعد تألق ريال مدريد ضد جالطة سراي، والفوز بهدف، أعاد فرص النادي الملكي في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا .


وتابع، أن فوز ريال مدريد ضد جالطة سراي، ربما قد يكون أنهى وضعية زيدان الصعبة داخل أروقة سانتياجو بيرنابيو، حيث انتشرت الكثير من التقارير التي تفيد باقتراب زيزو من الرحيل عن مدريد بهد الهزيمة المفاجأة التي تعرض لها الميرنجي ضد ريال مايوركا، في الجولة التاسعة من الليجا .


وأشار الموقع الفرنسي المذكور أعلاه، أن انتصار ريال مدريد ضد جالطة سراي، سيقدم فترة راحة للمدير الفني الفرنسي، بعدما تعرض إلى سيل من الانتقادات في الآونة الأخيرة .


وكان زيدان قد كشف عن مصيره مع ريال مدريد، قائلًا :"إذا كان هذا النصر سيجلب الهدوء؟ لا يوجد أسبوع هادئ في مدريد، ولكن يجب أن يكون الناس فخورين بما فعله الفريق الليلة".


وأنهى: " أعتاد الضغط خلال ممارستي لوظيفتي ، لكن أعرف أين أنا والمسؤولية التي لدي، لقد استجاب اللاعبون جيدًا وبذلوا جهودًا هائلة " .

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زين الدين زيدان زيدان ريال مدريد

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