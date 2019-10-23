تعرف على أبرز الحضور في جلسة أداء قيس سعيد لليمين الدستورية

شهدت الجلسة العامة التي خُصصت لأداء قيس سعيد اليمين الدستورية في البرلمان كرئيسا لتونس، حضور العديد من الشخصيات الهامة.





وشهدت الجلسة حضور كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي السابق مصطفى بن جعفر والرئيس الأسبق فؤاد المبزع.كما حضر رؤساء الحكومات السابقين حمادي الجبالي ومهدي جمعة وعلي العريض، إلى جانب رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، إضافة إلى رؤساء الأحزاب البرلمانية ومفتي الجمهورية عثمان بطيخ وكبير أحبار يهود تونس ورئيس الاساقفة بتونس.



