تعرف على أبرز الحضور في جلسة أداء قيس سعيد لليمين الدستورية
الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:40 م
مروى الجلاصي
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شهدت الجلسة العامة التي خُصصت لأداء قيس سعيد اليمين الدستورية في البرلمان كرئيسا لتونس، حضور العديد من الشخصيات الهامة.
وشهدت الجلسة حضور كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي السابق مصطفى بن جعفر والرئيس الأسبق فؤاد المبزع.كما حضر رؤساء الحكومات السابقين حمادي الجبالي ومهدي جمعة وعلي العريض، إلى جانب رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، إضافة إلى رؤساء الأحزاب البرلمانية ومفتي الجمهورية عثمان بطيخ وكبير أحبار يهود تونس ورئيس الاساقفة بتونس.
ومن بين الحضور أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي واتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار وشوقي الطبيب نبيل بفون، إضافة إلى وزراء الحكومة الحالية والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في تونس.
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