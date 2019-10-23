حمزه نمرة: "أنا ضد فكرة إن الفن هو اللي خلى المجتمع يمسك "سنج ومطاوي"

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:36 م
حمزة نمرة
حمزة نمرة
رانيا ماهر
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استنكر الفنان حمزة نمرة، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات العالمي "تويتر" الاعتقاد السائد بأن الفن هو من طرح فكرة "البلطجة" فكتب مجموعة من التغريدات قائلاً: " ‏على فكرة أنا ضد فكرة إن الفن هو اللي خلى المجتمع يمسك سنج ومطاوي وتحصل جرائم زي اللي حصلت مؤخراً. الحقيقة العكس! المجتمع هو اللي مسّك النوع ده من الفن السنج والمطاوي.. الفن مجرد انعكاس وأداة تعبير والله العظيم".

وتابع في تغريدة أخري موضحاً كلامه: " وياما سمعنا وشوفنا حوادث زي اللي حصلت الأيام دي وأكتر من قبل ما يبقى الفنان الفلاني موجود أصلاً. الحكاية كلها إن المجتمع كان مغمي عينه عن اللي بيحصل.. والناس دي لقت فن يعبر عنها. مافيش حد يحب يعيش على هامش الحياة كده. فالناس اتفاجئت لما بقى فيه صوت وصورة للثقافة دي".

يذكر ان الفنان حمزة نمرة، أثار الجدل حول أول زيارة له إلي فلسطين بعد إتهامه بالتطبيع، حيث اضطره الأمر إلى التوضيح ونشر تغريده عبر تويتر كاشفا تفاصيل دخوله فلسطين وكتب: "أنا تشرفت بدعوة بلدية رام الله لإحياء حفل لأهلنا في فلسطين، وبعد استشارة أصدقائي الفلسطينيين المعروف عنهم باعتزازهم بالقضية الفلسطينية وأخذ رأي الBDS، ذهبت إلى رام الله بتصريح من السلطة الفلسطينية عبر معبر الكرامة مثلي مثل أهل فلسطين. وكم سعدت بالغناء معكم في رام الله".

وأضاف: "وأشكركم على كرم الضيافة. أعلم أن هناك جدل حدث وهناك من اتهمني بالتطبيع رغم كل ذلك. أنا حقيقي مش عارف ايه اللي كان المفروض أعمله وما عملتوش، لو فيه طريق كان أفضل قولوا لي عليه. أنا ضد التطبيع بكل أشكاله، وأنا تحت أمر الشعب الفلسطيني في أي وقت يدعوني لأغني معهم. كل التحية لصمودكم".

يذكر أن أخر أعمال حمزة نمرة كانت أغنية "داري يا قلبي"، وحققت أكثر من ١٧٠ مليون مشاهدة عبر قناه الرسمية على اليوتيوب.

والأغنيه من كلمات الشاعر محمود فاروق، ومن ألحان حمزة نمرة وتوزيع حمزة نمرة، كريم عبدالوهاب.

كلمات أغنية داري ياقلبي

مالك مش باين ليه
قلبك تايه من مدة كبيرة
خايف تتكلم ليه … في عيونك حيرة وحكاوي كتيرة
متغير ياما عن زمان … قافل علي قلبك البيبان
حبيت وفارقت كم مكان …عايش جواك
احساسك كل يوم يقل … وتخطي وخطوتك تذل
من كتر ما أحبطوك تمل … فين تلقى دواك
بتودع حلم كل يوم … تستفرد بيك الهموم
وكله كوم والغربة كوم … والجرح كبير
مابتديش حاجة اهتمام
أهلاً أهلاً … سلام سلام
بقى طبعك قِلة الكلام … ومافيش تفسير
داري داري … يا قلبي مهما تداري
قصاد الناس … حزننا مكشوف
وأهو عادي عادي
ماحدش في الدنيا دي بيتعلق بشيء
إلا و فُراقه يشوف
كل اللي معاك في الصورة غاب … وطنك والأهل والصحاب
كم واحد ودع وساب … من غير أسباب
شايف في عينيك نظرة حنين … بتحن لمين ولا مين
طول عمرها ماشية السنين … والناس ركاب
مع دقة عقرب الساعات … بتموت جوانا ذكريات
عشمنا قلوبنا باللي فات … ونسينا نعيش
كان مكتوب نمشي الطريق … و نفارق كل مدى شيء
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