أعمال شغب وحوراب شوارع في دوري الأبطال

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:24 م
بوابة الفجر
عبد الرحمن السيد
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حل فريق الشباب بنادي بايرن ميونيخ ضد أوليمبياكوس اليوناني، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للشباب .


وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن مباراة شباب بايرن ميوينخ ضد أوليمبياكوس شهدت أعمال عنف وشغب جماهيري من قبل بعض المشجعين، ليقرر الحكم على إثرها انهاء المباراة قبل الموعد المحدد لها .


وأضافت الصحيفة الإسبانية، أنه شهدت مباراة شباب بايرن ميوينخ ضد أوليمبياكوس، دخول العديد من جماهير النادي اليوناني إلى ملعب المباراة، قبل أن يقوموا بإلقاء العديد من العصى والمواد المفجرة من المدرجات.


وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه، أنه واصلت تلك المجموعة المتطرفة من الجماهير أعمال الشغب بعدما هبطوا إلى أرض الملعب، وهو مرتدين الأقنعة الخاصة بهم، من أجل ضرب اللاعبين وبعض أفراد الجهاز الفني للفريق اليوناني، لكن أنتهى الأمر بهم إلى الفرار من محاولات أجهزة الشرطة في القبض عليهم .


وأنهت موندو ديبورتيفو، أن مباراة شباب بايرن ميوينخ ضد أوليمبياكوس قد توقفت في الدقيقة 84 من عمرها، حيث كان العملاق البافاري متفوقًا برباعية من الأهداف، قبل أن تنطلق هذه الأحداث والتي بدورها أجبرت حكم اللقاء على إنهاء المباراة .

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