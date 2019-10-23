بعد أيام من طرحه.. تريلر أحدث مسلسلات ستيفن كينج يتجاوز الـ 5 مليون مشاهدة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:25 م
The Outsider (2020): Official Teaser
The Outsider (2020): Official Teaser
محمد خالد الشرقاوي
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تجاوز التريلر الرسمي لمسلسل الرعب والأكشن The Outsider أكثر من 5 مليون مشاهدة، بعد ست أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من خلال القناة الرسمية للشركة المنتجة "HBO".

رواية The Outsider لسيفن كينج

فكرة المسلسل مأخوذة عن رواية The Outsider للروائي العالمي ستيفن كينج، صاحب الرواية الشهيرة "بؤس"، وتسير أحداث الرواية في إطار من الدراما الخارقة للطبيعة، وقد صدرت الرواية في مايو 2018، وأنضمت إلى قائمة أكثر الكتب مبيعًا حول العالم.

أحداث المسلسل

تدور أحداث مسلسل The Outsider حول التحقيق في أحد جرائم القتل البشعة، وهي جريمة قتل طفل صغير يبلغ من العمر 11 عامًا، في بداية أحداث القصة تبدو من خلال الأحداث أن الجريمة سهلة إلى أن يكتشف الضابط والمحقق المسئولان عن الجريمة، أنهما سيضطران فى التحقيق بصورة أوسع مما كان يعتقدان.

تتعقد الأحداث عندما تظهر جثة الطفل لفرانكي بيترسون مشوهة، بعد أن عثر عليها في غابات جورجيا، لتعلن الجثة بذلك أنها قتلت في ظل ظروف غامضة، تبدأ بعد ذلك سلسلة من الأحداث المثيرة كعادة المؤلف سيفن كينج في روايته ذات الطابع الإجرامي المثير.


أبرز أبطال مسلسل The Outsider
يشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الدراما العالمية، أبرزهم جون فو، وتراس أدكنز، وشون باتريك فلانيري، وكيوي ليمان، وداني تريجو، وميتشل جونسون، وفيليب بروين، ونيلي لييا، وآلان دونز، وبيتر شاريكو، وميليسا فيبي باكستر، والعمل من إخراج جيسون بيتمان.

نبذة عن المؤلف سيفن كينج

ستيفن كينج روائي أمريكي، يبلغ من العمر 72 عامًا، حاصل على عدد من الجوائز، أبرزها جائزة "إدغار" مرتين عام 2015، وعام 2016 عن رواية "السيد مرسيدس"، وكان قد حصل عام 2014 على الميدالية الوطنية للفنون.

أبرز أعمال الكاتب سيفن كينج

صدر للكاتب سيفن كينج عدد من الروايات، وقد حققت أعماله تداول كبيرًا لدى جمهوره حول العالم، وحققت رواياته الأكثر قراءة، وتتضمن قصصه العديد من الشخصيات غير النمطية وتتسمع جميع أعماله بالرعب والإثارة.

من أبرز روايات سيفن كينج المترجمة للغة العربية، رواية "الشيطانة" ترجمة الدكتور أحمد خالد توفيق، ورواية "دورة المذءوب" للمترجم نفسه، وله قصتان قصيرتان بعنوان "الذي يمشي خلف الصفوف"، و"الرجل ذو السترة السوداء"، ورواية "1408" للمترجم هشام فهمي.

بداية ستيفن كينج الروائية

كتب ستيفن كينج أول قصة قصيرة له عام 1967، وكانت تحمل عنوان "الأرض الزجاجية"، وباعها لصالح مجلة إحدى المجلات الشهيرة بأمريكا، أما عن أول رواية له كانت "كاري"، وتحدثت الرواية عن فتاة تمتك قدرة خارقة، هي تحريك الأجسام عن بعد، ونشرت الرواية عام 1973، وبعد ذلك ترك مهنته كأستاذ جامعي وتفرغ للكتابة تمامًا، وكتب بعد ذلك رواية "حشد سالم" خلال فترة مرضها بالسرطان، وتوالت بعد ذلك أعماله الروائية، منها "الصمود"، و"منطقة الموت"، وروايته الكبيرة الحجم "البريق".


أبرز الأفلام التي كتبها ستيفن كينج

تحولت الكثير من رواياته إلى أفلام سينمائية، أبرزها "البريق"، و"كوجو" صدر عام 1983، "أطفال الذرة" أنتج عام 1984، وتحولت رواية الشهيرة "بؤس" إلى فيلم يحمل الاسم ذاته عام 1990، وفيلم الهروب من السجن الشهير "الخلاص من شاوشانك".

خلال عام 1999 صدر لستيفن كينج فيلم "الميل الأخضر"، وفي عام 2004 أنتج له فيلم "النافذة السرية"، وتوالت بعد ذلك الأفلام الناجحة منها "السديم"، و"كاري"، و"مقبرة الحيونات".


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