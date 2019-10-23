دعاء الرعد.. أدعية الرسول المُفضلة عند سماع الرعد ورؤية البرق

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:55 ص
برق ورعد
برق ورعد
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دعاء الرعد، ننشر لكم أدعية الرسول المُفضلة عند سماع الرعد ورؤية البرق، ويعتبر الدعاء بوجه عام نعمة أنعم الله بها على عبادة، حيث أمرهم بالدعاء والتضرع له، حيث أن دعاء المسلمون لله عز وجل تقوي صلتهم به، وفي هذه الأيام يحرص كل مسلم على ترديد دعاء الرعد وترديد دعاء البرق ودعاء المطر، نظرا لتقلبات الطقس هذه الفترة، وقد حرص الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ترديد هذه الأدعية عند المطر والبرق والرعد لان الله سيستجيب وفقا لقوله "ادعوني استجب لكم"، ومن هنا إليكم أدعية الرسول المفضلة عند سماع البرق ورؤية البرق في السماء

دعاء سماع الرعد

روى أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول عند سماع الرعد "سبحان الذي يُسبح الرعد بحمده والملائكة من خفيته"، ويقول إن هذا لوعيد شديد لاهل الأرض"

دعاء عند رؤية البرق

قال الرسول صلى الله عليه وسلم "فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ : (لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى)". رواه مسلم (898).

دعاء المطر
لمن يحرص على الدعاء اثناء المطر يمكن أن يردد الأدعية التالية:

اللهم بعدد قطرات مطرك عافي كل مريض واسعد كل مهموم وارحم كل ميت يارب ياكريم

اللهم صيبا نافعا

اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً طبقاً غدقاً نافعاً غير ضار رائباً غير عاجم تُدِر به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتها.

ربي كما غسلت الأرض بالمطر اغسل ذنوبنا بعفوك

اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظِّرَاب وبطون الأودية ومنابت الشجر
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الكلمات المفتاحية

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