المقاصة: تعرضنا لظلم تحكيمي قاتل أما دجلة ونطالب بالحساب

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:15 م
دجلة والمقاصة
دجلة والمقاصة
علي نبوي
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عبر وليد هويدي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة عن حزنه الشديد بسبب الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق في مباراة الأمس أمام وادي دجلة والتي انتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.


وتعادل مصر المقاصة مساء أمس الثلاثاء أمام وادي دجلة بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.


وقال هويدي الأخطاء التحكيمية حرمت المقاصة من الفوز بالمباراة والثلاث نقاط ، ولا نعترض علي الحكم الدولي محمد الحنفي ، وعلى العكس نكن كل تقدير واحترام للتحكيم المصري ، ولكن المقاصة تعرض لظلم تحكيمي قاتل أمام دجلة ، خاصة من " مساعد الحكم" الذي تجاهل رفع الراية واحتسب الهدف الثاني لدجلة من تسلل واضح ، واعترف كل خبراء التحكيم في الاستديوهات التحليلية وخاصة الخبير التحكيمي الدولي احمد الشناوي الذي اكد ان هدف دجلة الثاني من تسلل واضح.


وأضاف هويدي: "حامل الراية ألغى هدف صحيح للمقاصة في الشوط الاول أيضًا ، مما أدى لنهاية هذا الشوط بتقدم دجلة 0/2 ، وصعب من فرصة المقاصة في العودة للمباراة".


وطالب هويدي كل المسئولين باتحاد الكرة وخاصة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بمحاسبة أي حكم مخطئ حتى لا تتكرر الاخطاء مرة أخرى ، خاصة ان المقاصة يعاني من مسلسل الأخطاء التحكيمية هذا الموسم وكانت السبب في خروج الفريق من كأس مصر بأخطاء كانت واضحة للجميع واعترف بها المحللون ، كما خسر المقاصة أكثر من 5 نقاط في الدوري حتي الآن بسبب مسلسل الاخطاء التحكيمية.


وأتم حديثه: "المقاصة يحترم التحكيم ونرفض الاعتراض على الحكام ، ولكن نطالب اتحاد الكرة ولجنة الحكام بإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية التي ظلمت المقاصة كثيرا وتهدد مسيرة الفريق هذا الموسم".



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