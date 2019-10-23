"تمكين المرأة الأفريقية".. رسائل السيسي من الجلسة الافتتاحية لمنتدى "روسيا - إفريقيا"

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:18 م
الرئيسان المصري والروسي
الرئيسان المصري والروسي
رشا المنسي
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شهدت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي بسوتشى، العديد من التفاصيل والرسائل، إذ ركزت على رؤية مصر تجاه تعزيز العلاقات الروسية الأفريقية وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار في إطار الأهداف الواردة في أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين جلسة مباحثات صباح اليوم لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والتي تأكدت بالاتفاقية الشاملة للتعاون الإستراتيجي الموقعة في أكتوبر 2018، وذلك في إطار القمة والمنتدى الاقتصادي "روسيا - أفريقيا".

وتستضيف مدينة "سوتشي" على البحر الأسود يومي 23-24 أكتوبر الجاري، قمة "روسيا - أفريقيا" الأولى برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحضور عدد من قادة الدول الأفريقية وكبرى المنظمات الأفريقية، ويشارك في القمة أكثر من 40 زعيم دولة أفريقية.

ويعد المنتدى أكبر حدث في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، حيث سيساهم في تطوير مجالات التعاون بين روسيا والقارة السمراء في مختلف المجالات، كما سيكون التكامل الاقتصادي أحد الموضوعات الرئيسية للمنتدى الاقتصادي، حيث إن أحد أهم الفعاليات خلال المنتدى جلسة حوار مكرسة لتبادل تجربة التكامل بين البلدان بعنوان "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أفريقيا: اتجاهات وآفاق تطوير عمليات التكامل والتعاون. ومن المقرر أن تناقش في الجلسات العامة للقمة مجموعة واسعة من قضايا الأجندة الدولية الملحة محط الاهتمام المشترك بين روسيا ودول أفريقيا.

نعمل على تمكين المرأة الأفريقية
وركزت كلمة الرئيس السيسي على رؤية مصر تجاه تعزيز العلاقات الروسية الأفريقية وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار في إطار الأهداف الواردة في أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، مؤكدًا على أننا نعمل على تمكين المرأة الأفريقية.

كما أعرب الرئيس السيسي، عن التقدير الخاص للرئيس بوتين والشعب الروسي على حفاوة الاستقبال والضيافة.وقال الرئيس إن المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي يعزز ويساهم في تنفيذ أجندة التنمية، مضيفا: "قررنا الاستثمار في رأس المال في أفريقيا لتحقيق النهضة المنشودة".

التعاون مع الدول الأفريقية يستند على أسس المصلحة المشتركة
وتابع: ندعوا المؤسسات الروسية والدولية للاستثمار في أفريقيا والعمل على تعزيز التنمية، مؤكدا أن التعاون مع الدول الأفريقية يجب أن يستند على مبادئ المصلحة المشتركة والملكية الأفريقية.

قطعنا شوطا كبيرًا من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية
وأكد الرئيس السيسي أن العمل التنفيذي لأي قرار بحاجة لوقت وهذه المشكلة ستحل عندما تتحول المؤسسة لميكنة كاملة، مضيفا: "أؤكد للمشاركين إننا قطعنا شوطا كبيرا من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية".

مصر شكلت حصة الأسد من التبادل التجاري بين روسيا والدول الأفريقية
وقال بوتين، في كلمته، "إن التبادل التجاري بين روسيا والدول الأفريقية بلغ العام الماضي نحو 25 مليار دولار، شكلت مصر حصة الأسد من هذه التجارة، مضيفًا أن روسيا قامت بشطب ديونا بقيمة 20 مليار دولار مستحقة على الدول الأفريقية لصالح روسيا في خطوة تهدف لتخفيف أعباء الديون على كاهل الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن روسيا تعتزم تعزيز وجهودها في القارة الأفريقية معتبرًا إياها قارة واعدة وقال إن حجم الاقتصاد الأفريقي سيصل إلى 9 تريليونات دولار بحلول 2050.

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بوتين والسيسي المنتدى الروسي الأفريقي السيسي وبوتين اخر الاخبار اخبار مصر

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