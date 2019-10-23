قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية كرئيس للبلاد

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:07 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
Advertisements
أدى رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، في جلسة عامة ممتازة حضرها أعضاء مجلس نواب الشعب القائم والرؤساء السابقون ورؤساء الحكومات السابقون، ورئيس الحكومة الحالي، وأعضاء الحكومة وممثلو الهيئات والمنظمات الوطنية، وعدد من الشخصيات الوطنية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس.

ووضع قيس سعيد يده اليمنى على المصحف وقال الجملة المنصوص عليها في الدستور وهي كالتالي '' "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها"، في انتظار إلقاء خطاب.
 

ويذكر أنّ الجلسة استهلت بتلاوة لآيات من القرءان الكريم، رفع بعدها النشيد الوطذني التونسي ثم تلتها كلمة لرئيس البرلمان بالنسابة محمد الناصر.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يصدم سليماني كوليبالي بالشطب النهائي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مهاجم أتلتيكو مدريد إلى برشلونة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

بعد تحديد موعد الكلاسيكو الجديد .. مباريات نارية تنتظر برشلونة في ديسمبر

منذ ساعة و 22 دقيقة

رسميا.. الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ ساعتين

جروس يقضي على حلم كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

المظاهرات اللبنانية.. سقوط جرحى أثناء تدخل الجيش لفتح الطرق العامة

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. أولى لقطات خناقة أحمد عز مع شقيقة زينة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة بين محمد صلاح ومدافع الأهلي في المنتخب

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يتخلص من لاعبين لضم الصفقة المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

معتز عبد الفتاح يكشف الأسباب التي دفعت BBC لتبني سياسة التلفيق ضد مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ رفض التعاقد مع "كهربا" لهذا السبب !

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

الآن
ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:45 م

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

رسميا.. الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

10:54 ص

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

08:52 ص

شاهد.. أولى لقطات خناقة أحمد عز مع شقيقة زينة (فيديو)

07:32 ص

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

08:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

ads
DMCA.com Protection Status