"ضبط 3 مصانع بدون ترخيص".. جهود شرطة البيئة خلال 24 ساعة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:09 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها على النحو التالي: 

في مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعي 
ضبط (3) مصانع لحوم ودواجن "بدون ترخيص" بإجمالي مضبوطات بلغت (1،878 طن من اللحوم والدواجن ومصنعاتهما) بمخالفات (مجهولة المصدر – مذبوحة خارج المجازر الحكومية – غش تجاري - بدون ترخيص – بدون بيانات) وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

في مجال حماية البيئة والصحة العامة
ضبط (31) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.
ضبط (3) قضايا في مجال التلوث السمعي – بمخالفات (ضوضاء بمكبرات الصوت).
ضبط (2) قضية (تعد على منافع الري).
ضبط (9) قضايا فى مجال الملاحة الداخلية (مخالفة شروط التراخيص – عدم اكتمال الطاقم الملاحي – القيادة بدون ترخيص – حمولة زائدة ).
ضبط (35) قضية (في مجال حماية الثروة السمكية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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مصانع بدون ترخيص حوادث الفجر اخبار الحوادث

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