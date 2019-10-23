قيس سعيد: كسب التونسيون بكافة أطيافهم احترام ودهشة العالم

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:02 م
قيس سعيد
قيس سعيد
وكالات
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أدى الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، ليصبح بذلك رئيسًا رسميًا للبلاد.

 

وقال قيس سعيد، خلال حفل تنصيبه، اليوم الأربعاء: "كسب التونسيون بكافة أطيافهم احترام ودهشة العالم".

 

وشدد الرئيس التونسي الجديد يشدد على مبدأ المساواة بين التونسيين والتونسيات.


وقد أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، ببدء مراسم جلسة تنصيب الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد في البرلمان.


والجدير بالذكر، شهد هذه الجلسة أعضاء مجلس نواب الشعب القائم، والرؤساء السابقون، ورؤساء الحكومات السابقون، ورئيس الحكومة الحالي، وأعضاء الحكومة، وممثلو الهيئات والمنظمات الوطنية، وعدد من الشخصيات الوطنية، إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس.


وقد تعهد أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، بأن يكون رئيس كل التونسيين، ويكون على قدر المسؤولية التي أسندت له، من أجل ضمان استمرارية الدولة.

 

كما أضاف: "الدولة ليست أشخاصاً لأننا نعي ما نقول ونعرف حجم المسؤولية، وما معنى الدولة التي يجب أن تستمر"، مشدداً على أن "تونس تفي بكافة تعهداتها الدولية".

 

وكان التلفزيون الحكومي قد نشر في وقت سابق مساء الأحد نتائج استطلاع للرأي أظهرت فوز سعيد في الانتخابات الرئاسية، متقدماً بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال، نبيل القروي.

 

وتمكن سعيد (61 عاماً) من تصدر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 أيلول/سبتمبر وحصد 18.4% من الأصوات، وفقًا لما جاء في موقع قناة العربية.

 


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