رقم قياسي من الهجمات لريال مدريد ضد جالطة سراي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:50 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
عبد الرحمن السيد
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انحاز الفوز إلى ريال مدريد ضد جالطة سراي التركي، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب يورك تليكوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .


وأوضحت صحيفة موندوديبورتيفو الإسبانية، أن مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي التركي قد شهدت وجهًا مغايرًا تمامًا لكتيبة الفرنسي زين الدين زيدان .


وتابعت، أن النادي الملكي قدم الكثير ضد العملاق التركي، من أجل مواصلة حظوظه في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا .


وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن اللوس بلانكوس حقق 27 هجمة على مرمى خصمه التركي خلال مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي، كان من بينهم 13 كرة بين القائمين والعارضة، إلا أنه لم يتمكن من تسجيل سوى هدف وحيد .


ووفقًا للمعلومات التي نشرتها شبكة أوبتا للإحصائيات، فإن هذا الرقم المسجل باسم ريال مدريد ضد جالطة سراي، هو الأعلى لأي فريق زائر في البطولة ذات الإذنين من موسم 2003-2004 .


وأضافت الصحيفة أن النجم البلجيكي إيدين هازارد واصل غيابه عن التسجيل، وذلك بعدما سنحت له الفرصة للتسجيل مع ريال مدريد ضد جالطة سراي، بعدما انفرد بالحارس الأوروجوياني فرناندو موسليرا في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، قبل أن يقوم بمراوغته وتسديد الكرة، إلا أن العارضة تصدت لها .


كما سلطت الضوء على عودة توني كروس إلى مستواه المعهود، بعدما ظهر بصورة جيدة للغاية مع ريال مدريد ضد جالطة سراي، بالإضافة إلى تألق البلجيكي تيبو كورتوا وحمايته لعرين الميرنجي من هدفين محققين لأصحاب الأرض .
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